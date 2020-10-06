全民電廠平台陽光伏特家與友達(2409)簽署合作備忘錄，提供全民買賣綠電更便利的選擇。陽光伏特家聚焦在用戶服務、數據分析與管理，友達則發揮電廠建置的專業能力，提供全民電廠可靠穩健的供給來源。不僅讓民眾可參與再生能源發電而得到售電收益，亦可讓民眾選擇購買再生能源電力。

陽光伏特家為國內第一家且也是目前最大的全民電廠平台，透過創新的商業模式提供民眾簡單參與太陽能電廠建置，並且共享該電廠建置完成後的售電收益。

陽光伏特家執行長馮嘯儒表示，國內自2009年開始即有政策支持綠能發展，但過去參與電廠投資者超過9成都為金融保險業者、投資基金或產業相關業者，鮮少有一般民眾參與其中。

馮嘯儒指出，電廠建置需數百萬甚至是數千萬起跳，也需要適合的場域，且電廠建置的技術細節將會影響電廠品質，以上幾點都是民眾難以跨越的門檻。陽光伏特家因解決以上痛點，自服務推出以來得到民眾熱烈響應，過去4年由全民參與的太陽能電廠建置量約為15MWp，約可讓5萬人共同享有電力產出的價值，且每次推出的電廠專案都在數分鐘內被民眾認購完畢，呈現供不應求的現象。

馮嘯儒表示，近幾年此服務的需求動能強烈，常有民眾向客服人員抱怨都參與不到，此次與友達的結盟將可望鬆綁電廠來源供給面的限制，未來友達將以每年10MWp的太陽能電廠建置為目標，估計每年約可讓3萬人參與其中，透過綠電買賣晉升電廠主人，加速全民電廠成長的動能。

除了產電外，陽光伏特家也提供企業以及民眾購買再生能源電力的服務。馮嘯儒表示，陽光伏特家去年9月拿到國內第一張再生能源售電業執照，成為國內第一家除了台電以外，可將再生能源電力零售予終端用電戶的電力公司，因此亦開始積極佈局電力零售的市場。不僅國內很多關注環境永續的企業都積極地購買綠電，陽光伏特家也非常專注讓一般用戶也能夠選擇購買相對乾淨的再生能源電力，滿足使用者的購電選擇權。然而與產電的商業模式一樣，綠電供給量稀缺也是限制電力零售商業發展的很大因素之一，此次與友達的結盟也成為未來更全面的電力零售市場合作奠立基礎，釋放商業發展的動能，讓更多企業/民眾可以購買綠電。企業與全民電廠的商業模式做結合，將來可讓全民達到財務上的自發自用，餘電銷售，進而成為全民電力公司。

(時報資訊)