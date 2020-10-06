美聯分區系列賽首戰，洋基以9-3擊退光芒，「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)第9局轟出滿貫全壘打，讓洋基創下大聯盟新紀錄，成為史上首支在季後賽連續兩場滿貫轟的美聯球隊！美媒形容這是洋基「野人軍團」暴力突破光芒的防線。

史坦頓手感正旺，他開賽前就表示這會是「力量的對決」，說到力量有誰比得過怪力男呢？光芒例行賽贏得美東冠軍後相當興奮，製作了「98仔(98ers)」的紀念帽來嗆洋基。原因是洋基投手查普曼(Aroldis Chapman)上個月對光芒打者投了時速101英里的火球(約162.5公里)，這顆球是近身球，兩隊爆發衝突，查普曼與雙方總教練都遭禁賽處分。

光芒總教練凱許(Kevin Cash)嗆聲，洋基有火球男就了不起嗎，「我這裡也有一整打投手可以飆出時速98英里！」因此「98仔」就成為光芒拿來嗆洋基的標語。史坦頓當時回嘴：「分區冠軍又如何，我們就讓他們只停在分區冠軍吧！」

6日的比賽，史坦頓說到做到，他前3次打數槓龜，第9局滿壘時上場，不管是滑球和速球他都出棒，最後咬中一顆外角滑球，中外野滿貫全壘打！加上厄薛拉(Gio Urshela)前役淘汰印地安人的滿貫炮，洋基連續兩場季後賽揮出滿貫炮。

(中時新聞網)