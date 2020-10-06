統一發票 近十年開出539張千萬發票 13:312020/10/06 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 統一發票示意圖。圖／本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部賦稅署表示，為鼓勵民眾養成消費索取統一發票良好習慣，以掌握稅源，增裕稅收，自2011年1-2月期起，統一發票每期開出1千萬元特別獎1組。截至今年5-6月期，千萬元發票已開出57期，可兌領特別獎之發票共有741張，已兌領539張，已創造539位千萬富翁。 財政部也表示，今年7-8月期統一發票已於今年9月25日開獎，千萬元特別獎中獎號碼為「13362795」。經統計本期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等四大獎項之幸運得主計有96位，獎金合計超過2.4億元。 (工商 ) #統一發票 #特別獎 #財政部 #賦稅署 #千萬發票 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 改賣油條月入千萬 泰航找到斜槓人生 12:492020/10/06 生活 人民幣資產 迎投資黃金時代 04:102020/10/06 產業財經 大陸第一美胸傳收男星千萬豪宅 網拱復合她鬆口「很好的人」 16:272020/10/06 娛樂 《半導體》福懋科Q3動能緩 Q4旺季估轉強 15:062020/10/06 財經 土洋新車對決 炒熱本季市況 04:102020/10/06 財經要聞 深耕台灣 阿克蘇諾貝爾加碼投資2千萬歐元 04:102020/10/06 產業．科技 《期貨》三大期指聯袂開高 10月台指期漲89點 09:092020/10/06 財經 北捷常客回饋金 1個月內可補領 04:102020/10/06 地方新聞 教育需求延燒 市調估明年全球Chromebook突破3千萬台 12:492020/10/06 財經 陽光伏特家結盟友達 打造全民綠電共享平台 14:142020/10/06 財經 財經熱門新聞 國產化卡關 興達風機現焊裂 沃旭傳砍單 - 財經要聞 - 工商時報 福建晉華事件重演？ 傳美光將對陸記憶體巨頭發動專利戰 - 財經 房價猛漲 央行可能年底打房 - 日報 遏止炒房 央行暗示隨時出招 - 財經要聞 - 工商時報 央行副總裁 陳南光示警 留意資產泡沫 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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