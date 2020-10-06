財政部賦稅署表示，為鼓勵民眾養成消費索取統一發票良好習慣，以掌握稅源，增裕稅收，自2011年1-2月期起，統一發票每期開出1千萬元特別獎1組。截至今年5-6月期，千萬元發票已開出57期，可兌領特別獎之發票共有741張，已兌領539張，已創造539位千萬富翁。

財政部也表示，今年7-8月期統一發票已於今年9月25日開獎，千萬元特別獎中獎號碼為「13362795」。經統計本期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等四大獎項之幸運得主計有96位，獎金合計超過2.4億元。

(工商 )