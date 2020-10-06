麗寶全新萬聖遊行，邀請小朋友一起變裝當萌鬼。（陳淑娥攝）

響應萬聖節推出南瓜車廂，隨機出現想要搭乘還要碰運氣唷。（陳淑娥攝）

即日起到10月10日，每晚七點起播放國慶燈光秀。（陳淑娥攝）

國慶連假期間，麗寶樂園全票第二人只要20元。（陳淑娥攝）

雙十國慶連假即將到來，麗寶樂園活動一籮筐，包括水陸樂園、摩天輪、密室逃脫，全票第二人20元超殺優惠；全台最大摩天輪換上國旗燈光秀；萬聖節萌鬼花車遊行，小朋友只要有萬聖裝扮還可報名加入遊行隊伍，今年還首度推出trick-or-treat親子套票，兒童只要憑套票搭配南瓜桶，即可到商店、設施討萬聖糖果。

麗寶樂園渡假區指出，為迎接馬拉灣20周年最後倒數， 10月9日至10月11日國慶連假期間，馬拉灣、探索世界、摩天輪、密室逃脫，凡第一人購買全票，第二人只要20元。此外，10月壽星還有可享專屬優惠，出示身分證件購票馬拉灣門票只要20元。

10月11日為聯合國世界女孩日，同時也是台灣女孩日，為響應並支持此節日，麗寶樂園渡假區祭出女性限定優惠，當天女性只要憑身分證明文件，即可免費暢玩馬拉灣，且在活動牆拍照，選擇知識、勇氣、自信、活力、責任其中一項特質打卡，即可獲得馬拉灣20周年限量小禮物，當天12點前限女性入園、男性止步。

麗寶樂園渡假區表示，即日起到10月10日，天空之夢摩天輪每晚7點到隔天凌晨5點播放國慶燈光秀，每10秒為一次循環，紅色的摩天輪漸漸出現藍色圓圈，包含著中間的12到光芒旋轉放映，輪輻直徑120公尺的巨大燈光秀，讓國旗圖騰高掛於台中夜空。

為迎接小朋友最喜歡萬聖節，麗寶樂園渡假區即日起至10月31日止推出一系列活動，包含萬聖花車遊行、trick-or-treat親子套票、人體大餐套票、萬聖摩天輪車廂等，其中最特別的莫過於花車遊行，有亡靈新娘、骷髏舞者、黑魔女一起舞動全場，伴隨著巨蛇與鬼魂的花車，帶來可愛又動感的萬聖嘉年華，今年更邀請5至12歲兒童，換上你最酷、最好玩的萬聖裝扮，即可免費報名花車遊行隊伍，每日限15位小朋友參加。

麗寶樂園渡假區表示，探索世界今年首度推出「trick-or-treat親子套票」，包含一名全票、一名12歲以下兒童，還搭配一個南瓜桶，全套只要1099元，小朋友可以憑此限量南瓜桶，至商店與遊樂設施向現場人員討糖果；還有雙人饗宴套票，包含雙園擇一雙人門票1張＋雙人饗宴套餐1份，每套只要1599，如果選擇於探索世界使用此套票，即可品嘗到萬聖人體大餐，以美味雞翅與煙燻香腸還有骷顱頭模擬人體，搭配店內濃濃萬聖氛圍，好吃好玩又好拍；更多活動資訊請至麗寶樂園渡假區官網。

(中時 )