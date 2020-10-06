鈴、鈴、鈴，早晨7點鐘，鬧鐘大響，李太太立刻驚醒，李先生卻還在呼呼大睡，而且嘴巴還開開的往李太太臉上呼氣，李太太從床上跳起來大叫：「好臭喔！快起床去刷牙！」李先生只好起來搔搔頭，一臉尷尬地躲到浴室盥洗；小李以為是自己火氣大才引起口臭，猛灌青草茶、加鹽的沙士，卻不見改善。

口臭是牙周病主要徵兆 舌苔厚度和範圍也有關係

口臭居然可能是一種病，聽起來似乎有點不可思議，但這的確是牙周病的主要徵兆之一。牙周病科醫師王振穎表示，科學家早已發現，引起口臭的細菌和引起牙周病的細菌可能是相同種類的厭氣菌。而牙周囊袋數目較多且深度較深者的患者，從口腔呼出的氣體中，含有較多的揮發性硫化物（volatile sulfur compounds），這種化合物具有臭味。

舌苔厚度和範圍也與牙周病有關。牙周病患者的舌苔比一般人多，有更多的揮發性硫化物，也更容易有口臭；不只是口臭，包括牙齒動搖、牙齦紅腫、刷牙時流血、牙齒位置偏移、牙齦退縮、牙齒變長等，都是牙周病的症狀。

不過，由於這些症狀都不明顯，並不會讓人感覺劇烈疼痛，因此常被忽略，降低了就醫意願及警覺性，早期發現機會減少，這也是使得台灣牙周病罹病率居高不下的原因之一。

台灣成人9成9有牙周病 主因清潔習慣做不足

衛生署國民健康局年報指出，台灣地區18歲以上成年人有高達99.17的民眾患有輕重不一的牙周疾病。這個數字的確驚人，是所有慢性病中普及率最高的疾病。牙周病科醫師李長祐說，台灣人牙周病如此嚴重的主因是牙齒清潔習慣不夠好，忽略口腔保健的重要性。

另一項本土調查，台北市牙醫師公會在台北12個行政區進行大規模調查，發現有近8成、超過4百萬台北市民罹患牙周病。而且，2500名受試者中，只有4成民眾刷牙時間達到牙醫所建議的3分鐘，如加上牙線、牙間刷潔牙，至少需10分鐘，餐後潔牙的人則不到2成，定期進行口腔檢查的人也不到半數；其中，更有將近8成的人自認口腔健康沒問題，卻不知道牙周病早已悄悄找上身。

潔牙不當使口腔細菌形成牙菌斑 餐後40分鐘就會出現

潔牙不當使得食物殘渣遺留在牙齦，口腔內的細菌會藉著口水中的黏性蛋白質等作用，形成附著在牙齒表面的一層薄膜——牙菌斑。牙菌斑是一層具黏性無色的細菌薄膜，通常在用餐後40分鐘開始形成。而牙菌斑如果沒有在4～8小時內清除，會因為鈣化而硬化。牙菌斑的鈣化程度大約在2天內就能達到5成，12～14天內可達到90，隨時間層層堆積就會形成牙結石。牙結石無法自行刷牙清除，只能由牙科醫師透過超音波洗牙的方式去除。

牙周病高危險群 2狀況特別容易產生

不只是潔牙不當，某些疾患或習慣也容易產生牙周病：

1、糖尿病患者：

已有研究發現，糖尿病患者得牙周病的機會比沒有糖尿病的人多2～3倍。研究並發現，血糖控制不佳的第二類型糖尿病患者，其牙周組織破壞的程度、速率，則為血糖控制佳者的5倍。

李長祐解釋，糖尿病患者會因身體免疫系統改變，影響牙齦組織膠原纖維代謝，而加速齒槽骨喪失，及延緩牙周組織的癒合能力，所以血糖控制不佳的病患，牙周治療效果也較預期差。

2、孕婦或服用避孕藥者：

懷孕或服用口服避孕藥會提高荷爾蒙的濃度，使牙齦組織對牙菌斑的毒素產生更敏感，也會加速牙菌斑細菌的生長，牙齦也更容易地變紅、腫、觸痛和容易流血。

王振穎強調，孕婦的牙周病因為適合治療的期間不長，處理起來比較棘手，而牙周病的進行也容易導致新生兒體重過輕或早產，建議懷孕女性更應加強口腔衛生，一旦有牙齦發炎症狀應盡早就診。

定期洗牙 避免日常潔牙不造成牙菌斑蔓延

牙周病科醫師李佳燕指出，如果不去洗牙，牙齒覆蓋表面粗糙的牙結石，不但更容易有牙菌斑附著，也增加清潔的困難度。這些細菌產生毒素刺激牙齦，而導致牙齦及牙齒周圍組織的發炎，甚至破壞牙齦組織，進而蔓延開來造成牙周組織感染，破壞支持牙齒的牙周韌帶和齒槽骨遭到破壞，演變成牙周病。

延伸閱讀：

(中時新聞網)