美股4大指數周一全面躍升，加上美國川普(Donald Trump)僅3天就出院並宣稱已戰勝病毒，台灣連2日股匯雙漲，台幣兌美元至午盤仍升超過3角，台股漲1.24％，收12704.23點，成交量也持續放大至1635.06億元。權值股王台積電漲1.62%，收439.5元。

道瓊工業指數漲逾465點，那斯達克指數升2.32%，顯示投資人對美國2黨持續就新財政刺激法案協商的樂觀預期，本已足以激勵台股，川普迅速出院更讓人減輕對美國政局不確定性的憂慮，除台股外，亞股也全面翻紅。

台積電ADR周一收漲4.63%，也帶動在台股價，開盤跳高9.5元，隨後漲幅收斂，維持在438至439元間震盪。類比IC大廠矽力-KY受疫情下宅經濟帶動需求、大陸去美化等題材激勵，營收後勢看好，今日也開高走高，衝至2060元漲停，離歷史最高價2065元已相去不遠。其他焦點股，鴻海平盤震盪，聯電紅翻黑，股王大立光則是開低走低，跌逾2％。

元富投顧指出，預期美國大選變化仍將牽動美中台關係，帶給台灣電子供應鏈最直接衝擊。短線上，美國股市如穩定，國會也在最短時間通過民主黨2.2兆刺激經濟方案，美股仍不排除再攻29,000點，如此台股守住12,500點後，同樣有機會再拚13,000點。

法人分析，10月起國際企業財報陸續揭曉，須留意美股後續表現，其次，台股上檔月均線及季均線橫亙在前，目前單日成交量仍低於月均量，在動能未進一步擴增前，操作上，採選股不選市為策略，題材型以短線操作為先，而具有獲利成長、第三季營收成長性高預期及法人增持者，搭配低基期條件，擇機平衡布局。

(中時新聞網)