郭濤、袁詠儀、任程偉、陳麗娜領銜主演的《溫州兩家人》，郭濤在劇中飾演製衣廠老闆侯三壽，袁詠儀劇中則飾演侯妻林佳來，同時兼顧工作、家庭，是標準的職場女性，坦言角色和自己個性有些相似，不過她戲裡寵溺孩子，現實生活卻對兒子Morton（魔童）進行「虎媽式」管教，這讓兩人關係一度緊繃，所幸經過醫師的方法協助，有效與兒子修復關係，現在母子倆感情變超好，互動就像朋友。

由《琅琊榜》團隊打造的都市商戰大戲《溫州兩家人》，故事主軸講述兩個溫商家族上下兩代人，如何在面對國際金融危機與國內經濟轉型的雙重壓力下，歷經波折重塑「誠信」的故事。郭濤飾演的侯三壽是經營奇才，但個性急躁、急功近利，導致自己公司破產；任程偉飾演製鞋企業家黃瑞誠，個性稳重、堅持踏實，著重長遠獲利，迥然不同的個性，最終幫助破產邊緣的侯三壽重獲新生。

《溫州兩家人》除了實力派演員的精湛演出，劇組團隊下重本，遠赴美國、法國、坦尚尼亞、南非等國家取景，由於是大陸第一部與非洲國家電視台合作的跨境電視劇，鏡頭尤其著墨在坦尚尼亞特殊的城市與野外景點，以多重角度呈現非洲的異國情調，風光特色獨具。

以「誠信」二字貫穿全劇的《溫州兩家人》，加入新生代演員金澤灝、曹苑、何杜娟、洪秀兒助陣，看得到國際商場局勢詭譎多變，傳統製造業轉型高科技產業，實體銷售通路到網路電商平台，且看富家「混二代」搖身成為「奮二代」，最後以新概念開闢新戰場，成功拯救家族事業，成為下一代的溫州企業家。《溫州兩家人》10月7日起每週一至週五晚間6點到8點於中天娛樂台播出。

(中時 )