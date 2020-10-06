26歲工展小姐冠軍出身的女星羅翠雯有32E火辣身材，又因為外型甜美，有「翻版鄧紫棋」之稱，最近她參加靈異節目《鬼同妳上位》人氣直飆，接受港媒專訪時她不如其他女神害羞避談感情事，甚至大聊房事，直言剛跟前一個男友分手，主因是性生活不協調，「一個月才一次，我當然不行」。

羅翠雯過去參加過亞洲小姐選拔，但沒入圍，後來在第48屆公展小姐獲得冠軍及最具才藝獎，今年她參加節目《鬼同妳上位》擔任參賽者。據《東網》報導，受訪時她也十分直率，坦言剛跟交往多年的男友分手，主因和欲求不滿有關，一個月才「開機」一次。

羅翠雯認為，情侶間發生關係會讓感情更好，至少一星期也應該要有一、兩次，她也分享私下會跟閨密討論床事，增加情趣也讓男友對她保持新鮮感，但也不需要每天都來新招，想法十分開放，而話鋒一轉她說，自己小時候其實是膽小的類型，在地鐵上遇到性騷擾都默不吭聲，還會幫對方想「可能只是不小心的」。

在演藝圈打滾了幾年，羅翠雯承認遇過「潛規則」的邀請，對象有香港人、也有台灣人，有人說要買房子送她，還有人開價100萬港幣（約370萬台幣）要求陪吃飯，但她清楚才不可能只有吃飯這麼簡單，所以都一笑置之婉拒。

(中時新聞網)