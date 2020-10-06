常有人抱怨另一半婚前婚後兩個樣，就知道成為夫妻，才是兩人關係試煉的開始，女星六月(蔡君茹)跟李易姊弟戀修成正果，婚後生了兒子Star跟女兒Shinny，最近六月上節目透露鬆口自從小孩出生後「幾乎每天都吵架」，讓她幾乎受不了這段關係。

六月近日作客《11點熱吵店》，聊到跟李易從戀人到夫妻的心路歷程，兩人相差7歲，加上又都是藝人身分，從公開談姊弟戀開始就相當不容易，且兩人處事跟價值觀很不同，戀愛時還沒太大影響，但結婚生子後，要教育孩子就不一樣了。

六月坦言，跟老公李易因教養問題已多次爭執，幾乎是每天吵架，她對於丈夫的不成熟感到不滿，曾說重話：「你要不要改變一下你的生活方式？」，雖然有溝通，但她一度覺得這段關係真的不行了，心死說出：「我們真的走不下去了」。

就在六月心累說出想放棄9年婚姻的言論時，所幸李易聽進去了又所醒悟，願意真正坐下來溝通，也終於知道老婆在意什麼，了解不該讓孩子看見爸媽不良的互動方式，因此最近逐漸有了改變，六月終於有被照顧的感覺，婚姻也得到挽救。

(中時新聞網)