陳姓女子去年底到北市某法式餐館用餐後，上網給店家負評嫌難吃，數天後，陳女和母親又到店裡索取上回用餐收據，餐館老闆蔡姓夫妻憤而將店門反鎖，雙方發生肢體衝突，事後互告傷害等罪，台北地檢署今依妨害自由起訴蔡男夫妻，陳女被控傷害蔡妻部分，檢方認為是正當防衛獲不起訴。

檢方調查，陳女去年12月27日下午，前往北市公館商圈某法式餐館用餐時，與店家發生不愉快，陳離開後即上網留言批評店家「貴又不好吃」，還打電話向店家抱怨。

今年1月9日晚間，陳女再和母親到店裡，希望拿到上次用餐收據，蔡姓老闆夫妻發現陳女，就把店門反鎖，不讓陳女和母親離開，雙方在店內拉扯，後來陳女和母親逃離。

事後餐館老闆控告陳女故意留負評涉嫌妨害名譽，老闆娘則指控陳女傷害；陳女和母親則反控店家涉嫌妨害自由。

檢方勘驗店內監視器，認定老闆娘夫妻把店門反鎖，不讓客人離開，涉犯強制罪嫌，陳女po文內容是抒發個人消費感受，是為了掙脫而不慎弄傷老闆娘，屬於正當防衛，將陳不起訴。

(中時 )