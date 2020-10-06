張翠滿作品「有腳踏車的鹿特丹」及庫肯霍夫花園的白水仙。（王文吉攝）

看畫展也能過過「偽出國」乾癮。喜歡旅行的女畫家張翠滿即日起於葫蘆墩文化中心舉辦旅繪作品展，展出比利時迪南、布魯日及荷蘭鹿特丹等56幅西畫，其中「有腳踏車的鹿特丹」以彩虹般鮮活的筆觸，表現遠離城市喧囂的安靜港口，映照荷蘭航海時代的繁華。

張翠滿畢業於台灣藝術大學美術系，愛旅行的她走訪數十國家，以「畫遊」為創作主題，描繪旅行所見的美好人事物。張翠滿曾在文化中心及國父紀念館舉辦過7次個展和多次聯展，獲得海內外許多媒體的報導和廣大的迴響。

張翠滿用色大膽鮮豔，風格明亮多彩，擅長描繪百花齊放的花園、晨光暮靄的古城、碧海藍天的港口、古蹟圍繞的舊港等。此次展出56件作品，包括台灣、日本、澳門、土耳其、捷克、比利時、拉脫維亞、德國、瑞典、希臘、波蘭、荷蘭、義大利、愛沙尼亞等14國。

比利時南部的童話山城「迪南」有薩克斯風故鄉美稱，張翠滿透過彩筆凝結靜謐小鎮，依山傍水、繽紛住屋比鄰美景。「沃倫丹的那艘紅船」老相館、在碧波蕩漾中的小船，天空迴旋的海鷗，建構荷蘭北海漁村的老街風華。

「有腳踏車的鹿特丹」呈現遠離城市喧囂的安靜港口，映照荷蘭航海時代的繁華。「布魯日馬車隊」描繪馳騁古城楊柳垂枝交錯的小運河，雅緻的山形牆建築及廣場高大鐘樓間的馬車隊。 這些充滿異國風情的作品不用飄洋過海，即日起在葫蘆墩文化中心就能一飽眼福。

(中時 )