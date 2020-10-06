女星林莎擁有無害臉孔與D罩杯火辣身材，被譽為「國民初戀女友」。她最近在節目上穿睡衣戰袍，被主持人Sandy吳姍儒形容「只是Bra然後有長尾巴而已」，林莎也自爆只要跟男友吵架，穿上這套睡衣就會軟桿、消氣和好，被男來賓大讚很會！

林莎日前錄製《小明星大跟班》的睡衣戰袍單元，穿著一套膚色的爆乳睡衣，將D罩杯上圍襯托得相當完美，其他地方都是透視薄紗材質，身材曲線若有似無，讓現場男來賓大飽眼福。林莎透露，睡覺的時候怕胸部外擴，喜歡穿包覆度比較強的內衣，這件剛好又沒有鋼圈，穿起來很舒服。

由於穿來錄影，考量到尺度問題，透紗裡面才搭配一件白色短褲，「不然平常下面這個透紗的部分，就是直接是內褲」大膽的穿著令現場驚呼一片，吳姍儒也說：「妳這個在家要是忘記，然後外送來，妳門就開了耶」。

不過，林莎強調並不會每天都穿這樣的睡衣，「其實因為今天（主題）是戰袍，我就把應該大家會喜歡的拿出來，但是我自己在家裡，平常是喜歡穿背心跟小短褲的」如果有需要的話，才會穿上這件，像是有次跟男朋友吵架，遲遲都沒有和好，對方也沒有傳訊息，在不知道該怎麼辦的情況下，林莎決定穿上這套睡衣，打電話跟男友說有事情要談，果然門一打開，兩人馬上和好了。

(中時新聞網)