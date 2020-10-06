竹東鎮70歲老婦，早晨起床後突然發生右側肢體癱瘓，無法行走及說話，被救護車送到榮總新竹分院，急診室醫師立刻啟動腦中風處置流程，確認老婦是左側中大腦動脈阻塞，緊急轉往台北榮總做「顱內動脈取栓術」，讓老婦避免嚴重偏癱與失語的後遺症。

榮總新竹分院神經內科主任尹居浩說，以往治療血栓阻塞導致缺血性腦中風，必須把握黃金3小時以「靜脈血栓溶解劑」做治療，但不適用中風時間超過3小時、大血管阻塞或有治療禁忌症的病人，以往缺乏有效治療方式，目前新式的「顱內動脈取栓術」已能克服。

這名老婦因罹患心房顫動，每日服用抗凝血劑，預防心臟血栓，中風後無法用靜脈血栓溶解劑做緊急治療，急診醫師透過建制的「北榮動脈取栓群組」，即時與台北總院動脈取栓小組聯絡，認老婦需接受顱內動脈取栓術介入性治療，才能打通阻塞血管。

家屬同意後，老婦緊急轉往台北榮總，接受顱內動脈取栓術治療後，癱瘓的肢體逐漸恢復，可以說話也能緩慢自行走路，避免嚴重偏癱與失語症的災難性腦中風後遺症。

尹居浩指出，顱內動脈取栓術需要專業團隊與設備，從病人鼠蹊部動脈將微導管深入阻塞的腦血管，將血栓取出，適用缺血性腦中風中重度及顱內大動脈阻塞者，黃金治療可延長8到12小時。

目前僅醫學中心或少數大型區域教學醫院有此能力，各地區均正在發展策略聯盟，透過遠距及時溝通，將適合的個案緊急後送至「顱內動脈取栓術」專門醫院。

(中時 )