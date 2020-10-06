疑惡搞？ 男騎上國道叼菸蛇行5km 釀10車連撞5傷

昨（5）日上午11時許，一名趙姓機車騎士闖入國道，造成後方10車連環追撞，而這起事件也釀5人受傷，該名騎士也因遭撞擊，脾臟破裂，目前陷入昏迷中。其中受傷的5人中，有2名是員警，回憶起事發的當下仍心有餘悸，他們表示「若事件重來，他仍會先救人。」

這兩名員警分別為23歲王暐翔及37歲李柏勳，昨上午駕駛國道警車從林口北上五股路段，於39K處發現趙姓機車騎士在後方，趙姓騎士本騎乘於中內車道，卻突然蛇行往外側移動，本計畫於彎處將他攔下，沒想到趙姓騎士卻於36.4K遭外線車道小貨車擦撞倒地。

兩名員警連忙將警車停妥後，立即停車並拿交通錐往後方奔跑約200公尺協助警戒，接下來便聽到長長的煞車聲，抬頭便看見聯結車要撞上，但趙姓騎士又被機車給壓住腿動彈不得，情急之下，便緊急將他拖離車道，兩人也因此擦挫傷。

兩人接受媒體訪問談及這起事故時，都心有餘悸，並認為該名騎士的行為「極為離譜」。李柏勳表示，當是發當下並沒有想太多，兩人只想趕快救人，畢竟國道上車流量大、車速又快，騎士橫躺真的是太危險。媒體也追問，如此驚人的瞬間，有可能因此喪命，若下次逢相同危險事件，是否還會以救人為優先？他們則異口同聲表示，下次仍會選擇先救人。

(中時新聞網)