花蓮鳳林鎮箭瑛大橋為紀念43年前張箭、鄧玉瑛颱風過後為到學校上課，冒險涉溪不幸溺斃，鄧玉瑛胞兄鄧明星見橋樑不敷使用，爭取興建「新箭瑛大橋」，今年榮獲金質獎與金安獎肯定，預計明年7月完工；鄧明星感慨說，「每年10月6日雖是心中永遠的痛，如今新橋順利興建並獲肯定，痛得值得！」

「箭瑛大橋」是鳳林鎮山興里與市區重要連絡橋梁，1977年10月6日黛納颱風襲台，橋樑遭花蓮溪水暴漲沖毀，當時任職山興國小的張箭、鄧玉瑛與4名教師，牽手接應學童渡溪，洪流湍急，泥沙影響，張、鄧失足被洪流捲走，不幸溺斃殉職，隔年以「箭」、「瑛」命名的「箭瑛大橋」落成，且被拍攝電影。

「新箭瑛大橋」橋中段設有雙塔，宛如手掌合十，象徵張、鄧2位老師持續守護通行民眾。（花縣府提供／羅亦晽花蓮傳真）

箭瑛大橋沿用43年，結構日漸老舊破損，橋面寬度不足且會車不易。（羅亦晽攝）

沿用43年，橋樑結構日漸老舊破損，橋面寬度不足、會車不易，且橋長及梁底高度均不符花蓮溪治理計畫，鄧明星爭取興建「新箭瑛大橋」，經水利署等機關現場勘查及預算補助下，去年3月正式動工。

鳳林鎮公所今在箭瑛紀念公園舉辦張箭、鄧玉瑛殉職43週年追思會，鎮長蕭文龍致詞述說2位老師事蹟，已故老師的同學哽咽分享，當天是鄧任職第3天，2位老師準備生日紅蛋及豬油拌飯分享喜悅，如今卻遭遇憾事。

「新箭瑛大橋」造價4.27億元，以「安全第一」為目標，興建960公尺新橋、橋寬9公尺；今年經中央評比，相繼獲得建築界奧斯卡《2020國家卓越建設獎》最佳規劃設計類金質獎，及第14屆優良工程金安獎，也是花縣首次獲得的獎座。

「新箭瑛大橋」橋中段設有雙塔，造型巨觀如魚，期許年年有餘，細看宛如手掌合十，象徵張、鄧2位老師持續守護通行民眾；舊橋將保留2座橋墩及橋面，以石刻方式打造紀念文化廊道。

2位老師的家屬看到新橋將完工感動萬分，鄧明星說，每年追思會都是心中的痛，如今換來橋樑興建完成，讓民眾安全進出，「實在痛得值得」，盼「新箭瑛大橋」除連結鳳林鎮交通，更能成為地方文化新特色。

(中時 )