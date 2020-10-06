事故現場。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

事故現場。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

國道3號苗栗通霄北上路段，今日(6日)上午10時許發生轎車追撞緩撞車事故，38歲黃姓男子駕駛1輛轎車，疑似未注意前方動態，撞上正在執行勤務的緩撞車，緩撞車防撞桿凹陷、位移，未造成施工人員受傷，但轎車車頭嚴重毀損，黃男受輕傷被送往苗栗市大千醫院急救，目前暫無大礙，詳細事故原因有待警方調查。

黃姓男子6日上午10時許駕駛1輛轎車，行經國道3號通霄北上路段，在一處小轉彎處疑似未注意前方動態，撞上前方的防撞車。

據了解，防撞車當時正在保護前方執行道路撿拾垃圾工作的高公局工程車，在內線車道閃燈並鳴笛警示，被黃男轎車撞上後，後方防撞桿凹陷、位移，施工人員沒有受傷。

肇事的黃姓男子經警方酒測，沒有酒駕，不過他駕駛的轎車引擎室幾乎全毀，前方擋風玻璃破損，整台車最後橫在車道上，黃男因手腳擦傷、左小腿腫痛，經救護人員到場將他送往醫院急救。詳細肇事原因有待國道警方進一步釐清。

(中時 )