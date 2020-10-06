王姓男子因開車行駛快速道路下匝道時插隊，被後方駕駛的行車紀錄器拍下，並放上臉書社團，網友紛紛留言「垃圾」、「白爛」，王男控告6名網友，台北地檢署認為，網友無法從車牌得知駕駛身分，難以證明網友是針對王男辱罵，因此今將6名網友不起訴。

檢方調查，王姓男子因開車行駛快速道路下匝道時插隊，被後方駕駛的行車紀錄器拍下後，放上臉書社團「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」，事後有林姓6名網友在影片下方留言批 評插隊駕駛「白爛」、「垃圾駕駛」。

今年5月，王男友人看到影片，依發車牌號碼發現是王男的車，告知王男，王男對6名網友提告妨害名譽。

檢方調查時，部分網友坦承發言不夠謹慎，另有網友供稱只是針對不當駕駛行為，進行客觀評論，而非辱罵王男。

檢方認為，車牌不能代表駕駛人就是王男，加上車牌非公開資訊，一般人無法查詢得知車主身分，難以證明網友是辱罵王男，依罪嫌不足將6名網友不起訴。

(中時 )