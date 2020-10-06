2020年10月6日 — 戰遊網（Wargaming.net）旗下線上海洋戰略遊戲《戰艦世界》的家用主機版《戰艦世界：傳奇》今天正式發表2.7版本更新，義大利潯陽艦將全面開放，全新「Steel Redeemer」任務將提供玩家獲得VI階驅除艦 Benham的機會，萬聖節特別活動Rust 'n' Rumbleu也將於10月19日正式登場 。

2.6版本更新中，靈活的義大利巡洋艦首度登場於《戰艦世界：傳奇》，而2.7版本更新中將正式脫離搶先體驗階段，全面開放讓玩家研究，包括終極的VII階潯陽艦Amalfi。最初，三階以上的義大利巡洋艦配備了標準的煙霧產生器消耗品，以便在戰鬥中隱藏自己。現在，此功能將以獨特的排氣煙霧產生器被替代。

全新「Steel Redeemer」任務將提供玩家一艘VI階驅逐艦Benham作為最終獎勵，Benham總計搭載了16個魚雷，對於美國海軍驅逐艦來說，擁有如此多魚雷裝備並不常見，由於射程較短，必須於戰鬥中作伏擊時使用。若想成功解鎖Benham，玩家必須於接下來的五週內完成任務內的80個關卡。

本次更新的重點是10月19日即將登場的萬聖節特別活動Rust'n'Rumble！玩家可以在團隊競賽中試圖爭奪Tabz，以便協助玩家升級戰艦，解鎖獨特的Rust'n'Rumble指揮官與迷彩。戰鬥將以傳統的正面廝殺形式進行，海上隨除可見到魚雷、砲彈和戰艦，也不會有任何藏身之處，玩家們必須試著將自身戰艦的優勢全面發揮。另外，玩家若如完成足夠數量的戰鬥，甚至還有機會免費獲得一艘XI階加值驅逐艦Ognevoi！

2.7版本更新介紹影片

關於《戰艦世界：傳奇》

《戰艦世界：傳奇》是Wargaming旗下《戰艦世界》系列中的一個新延伸，由《戰艦世界》位於聖彼得堡的團隊負責研發，並以家用主機的玩家偏好及家用主機介面作為原先設計考量，提供PS4與Xbox One版本。家用主機將為遊戲帶來全新的視角，除了能使用海上歷史上最具代表性的戰艦進行身臨其境的戰鬥外，也將包含家用主機版玩家專屬的內容及特色。

關於戰遊網

戰遊網是總部位於賽普勒斯，享譽全球的線上遊戲開發與發行商。自1998年創立以來，戰遊網已經成為業界的領導者之一，在全球擁有超過4500位員工與20間辦公室。超過2億玩家在各遊戲平台上享受戰遊網的遊戲。主要產品包括廣受歡迎的《戰車世界》和以海戰策略為主的《戰艦世界》。

透過第三方發行單位：戰遊網發行聯盟，戰遊網積極與個人電腦到家用主機的工作室與獨立開發者發展外部夥伴關係。戰遊網移動則致力於手機市場開發，持續推出新的合作遊戲，帶給玩家精彩的行動體驗。

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