蘋果等智慧型手機及5G相關材料產品出貨暢旺，銅箔基板廠—台光電(2383)9月合併營收達26.14億元，創下單月歷史新高，美系外資看好台光電前景，給予台光電「買進」評等，目標價上看185.5元。

台光電近幾年積極布局高速低損耗的材料，受惠於蘋果等智慧型手機品牌廠新機拉貨啟動，且基礎建設網通產品需求強勁，帶動台光電基礎建設網通類產品高速低信號損失材料及新手持式裝置HDI無鹵素環保材料等高階產品出貨暢旺，台光電9月合併營收為26.14億元，月增1%，年成長13.09%，創下單月歷史新高，累計第3季合併營收為74.72億元，季增18.6%，年成長7.13%，創下單季歷史新高，累計前9月合併營收為196.83億元，年成長8.85%。

由於基礎建設網通類產品高速低信號損失材料，各家ODM/OEM大廠自去年將無鹵素環保材料列為必備門檻條件後，台光電預期，在5G通訊基礎建設相關需求帶動下，超大規模資料中心(Hyperscale)伺服器及交換器的需求量會大幅增加，在人工智能(AI)、雲端運算的高效能運算(High Performance Computing)趨勢下，2020年底此類高階材料的出貨成長率會持續大幅增長50%以上。

美系外資出具最新報告指出，台光電受惠於5G智慧型手機成長，在5G智慧型手機市佔率可望超過80%，且公司新切入5G基站/服務器/網路設備，加上CCL材料升級趨勢，我們預期，台光電在2020年到2022年將可實現獲利年複合成長率20%，其中5G基站及數據資料相關產品在銷售及ASP成長下，營收佔比可望從2019年的29%拉升到2021年的33%，看好台光電的前景，首次將台光電納入追蹤個股，給予「買進」評等，目標價上看185.5元。

(時報資訊)