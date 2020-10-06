潘柏希在民視八點檔《多情城市》飾演反派「劉加烈」，近期災難連連，被發現隱匿飾演「高于飛」的邱子芯，劇中遭車撞導致眼睛出血送醫治療，更失明變成盲人，為詮釋角色，他因此看了許多有關盲人的戲劇、電影，也苦笑說反派報應多，每天都要給媽媽心理建設，不然媽媽會擔心，常常以為他是真的受傷。

潘柏希在多情城市中車禍失明。（民視提供）

近期劇情「高于飛」逐漸恢復記憶，邱子芯表示編劇真的太虐心了，好不容易想起一切，卻發生這悲劇，「一邊是愛情、一邊已是親情」讓她左右為難，她搞笑說讓觀眾投票、看「高于飛」怎麼選擇，不過也稍稍劇透「不管怎麼選，小飛都是幸福的！」

《多情城市》劇情高潮迭起，每晚近200萬名觀眾收看，坐穩全國收視冠軍，除了邱子芯恢復記憶，王瞳、許仁杰的身世也即將水落石出。瘦身有成的胡鴻達近期加入《多情》，飾演翁家明及廖苡喬診所的員工，他開拍前努力健身，也很開心能和老友同場飆戲，相當過癮，這回新角色有別以往，不再是大反派，而是有草根性又詼諧的角色，他笑說「好久沒演好人，感覺真好」。此外也有位女神級演員將加入劇組。

邱子芯跟潘柏希在《多情城市》劇中剪不斷的關係，讓觀眾心情跟著洗三溫暖。（民視提供）

胡鴻達加入演出《多情城市》首次演出詼諧診所員工，讓他很期待。（民視提供）

胡鴻達加入民視《多情城市》，詼諧角色讓他直呼終於擺脫反派了。左為傅子純、右為許仁杰。（民視提供）

胡鴻達加入八點檔《多情城市》跟翁家明及廖苡喬有許多對手戲。（民視提供）

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