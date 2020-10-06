埤頭鄉長杜懿彩特別頒獎，感謝鄉內國中小學校師生，一同為鄉內環境整潔盡心力。（埤頭公所提供／吳建輝彰化傳真）

由於政府不斷提倡，及民眾健康意識提升，無菸家園儼然變成你我共同打造的生活目標，彰化縣埤頭鄉公所，為了讓學生了解菸蒂對環境的危害，舉辦「無菸蒂家園」競賽，讓鄉內國中、小學生，撿拾菸蒂，短短一個禮拜，就撿獲２萬枚以上菸蒂，埤頭鄉長杜懿彩表示，透過培養學生正確觀念，進而將無菸觀念帶入家庭、社區，讓環境教育從小培養，共同維護家園。

埤頭清潔隊長謝左民說，今年因為疫情基本上不鼓勵小朋友主動到外面撿拾，多半在學校附近，或上下學路上，住家社區周邊等地，一個禮拜就撿拾2萬菸蒂，成果豐碩，希望透過撿拾菸蒂活動，培養小朋友正確觀念。

公所製作「彩繪熄菸桶」，由在地藝術家，利用廢棄花盆打造，放置在鄉內丟棄菸蒂熱點，希望民眾將菸蒂丟入桶內。（埤頭公所提供／吳建輝彰化傳真）

謝左民說，菸蒂的影響不單單只是環境髒亂，民眾若丟到水溝裡，菸頭內的泡棉會膨脹，累積一定數量會造成水溝阻塞，危害比你我想像中的還要大，所以呼籲所有癮君子，不要隨意將菸蒂丟棄路上，除了造成環境髒亂，被拍照檢舉還會被罰款，得不償失。

杜懿彩說，特別感謝鄉內６所國中小師生的合作，一起打造無菸家園，除了比賽之外，公所也製作「彩繪熄菸桶」，由在地藝術家，利用廢棄花盆打造，放置在鄉內丟棄菸蒂熱點，希望民眾將菸蒂丟入桶內，減少任意棄置菸蒂的行為，共同維護埤頭鄉的環境。

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