Sony Mobile全新5G旗艦手機Xperia 5 II，以6.1吋合手的機身尺寸，帶來5G網路的超高速度。Sony Mobile今(6)日宣布，Xperia 5 II將於10/7(三)正式在台到貨，首購活動同步開跑！自2020年10月7日(三)起至2020年10月31日(六)止，至指定實體通路購機送原廠配件購物金1,000元，上網完成登錄再贈Sony真無線重低音耳機WF-XB700 ；至線上指定通路購機則送「獨家大禮包」，上網完成登錄再贈Sony真無線重低音耳機WF-XB700 。同時，Sony Mobile也攜手中華電信、台灣大哥大、遠傳電信於10月15日起推出優惠資費方案，於三大電信通路購機，上網完成登錄再贈Sony XB12防水藍牙喇叭。

Xperia 5 II具備ZEISS蔡司光學專屬調教的三鏡頭相機，搭載16mm/24mm/70mm大三元焦段，支援每秒20張AF/AE超高速連拍以及人眼與動物眼即時眼部追蹤對焦，可輕鬆捕捉摯愛眼神，留住動人情感。Photo Pro專業單眼相機模式打造更迅速的拍攝體驗，支援RAW檔拍攝，更新增MR(拍攝設定記憶)模式；新機更是首款支援4K HDR 120fps慢動作影片錄影的智慧手機，設定為24fps 錄影時，最高能以五倍慢動作播放。

Xperia 5 II機身尺寸6.1吋合手精巧，寬度僅68mm、厚度僅8mm，機身重量163公克輕盈舒適；搭配21:9 CinemaWide FHD+ HDR OLED螢幕，專為遊戲體驗帶來全新120Hz螢幕更新率、240Hz觸控掃描頻率及240Hz動態模糊減少技術。寬螢幕提供「導演模式」及「標準模式」，色彩呈現準確；更搭載360 度實景音效、Hi-Res高解析音樂、LDAC高音質音樂無線傳輸技術與最新DSEE Ultimate數位音質還原技術，帶來震撼的聆聽饗宴！Xperia 5 II搭載高通Snapdragon 865 5G行動平台，支援5G網路n1、n3、n8、n28、n77、n78頻段，為5G支援台灣全頻段的旗艦手機。共有「療癒黑」、「靜謐灰」、「淨透藍」、「瑰蜜粉」等四色，內建8GB/ 256GB儲存容量，2020年10月7日正式在台上市，參考建議售價NT$29,990元。

Xperia 5 II自2020年10月7日至10月31日推出「首購活動」，至Sony Mobile行動通訊專賣店、Sony專賣店、神腦國際指定Sony Mobile店中店等線下通路，購買Xperia 5 II，就送原廠配件購物金1,000元，上網完成登錄再贈Sony真無線重低音耳機WF-XB700 ；持振興券購機加碼再折2,000元！至Sony線上旗艦店、PChome購物、Yahoo奇摩購物中心、Momo購物網、東森購物網等Sony Mobile網路授權標章之指定電商的線上通路，購買Xperia 5 II則送「獨家大禮包」，上網完成登錄再贈Sony真無線重低音耳機WF-XB700。

Sony Mobile貼心規劃旗艦機限定優惠，在Sony Mobile行動通訊專賣店購機獨享「VIP尊榮服務」， 包含手機保固1+1年，VIP會員獨享尊榮生日禮等優惠。此外還可享12期/6期刷卡分期0刷卡分期零利率優惠；Sony Mobile行動通訊專賣店、Sony專賣店推出舊換新優惠折扣，舊換新機種含括多種Android及ios機種 (詳細折價金額及方案請洽全台Sony Mobile行動通訊專賣店)。

Xperia 5 II預計將於10月15日起，與中華電信、台灣大哥大、遠傳電信攜手推出優惠資費方案與購機贈禮活動，「瑰蜜粉」由中華電信獨家販售。自2020/10/15 (四)起至2020/11/15 (一)止，在台灣三大電信通路購機，上網完成登錄，Sony Mobile規劃贈送Sony XB12防水藍牙喇叭 *(市價2,090元) ，贈品以實品為準，恕不挑色，數量有限送完為止！

Sony Xperia 5 II 微電影首映

Sony Mobile全新代言人曾之喬，體現出Xperia 5 II的絕美配色與時尚美型，人眼追蹤對焦、20 fps高速連拍，更大大滿足她熱愛拍照的興趣，曾之喬為Xperia 5 II冠上「完美人像機」封號！Sony Mobile也賦予曾之喬全新任務，將曾之喬私下愛觀察、愛分享、愛聊天的個性帶入代言人角色中，化身為不錯過真情偵探社社長－很會喬，接下來即將透過Sony Mobile全新5G手機Xperia 5 II紀錄真情，喜歡曾之喬的粉絲及索粉們記得關注Sony Xperia Taiwan Youtube頻道，偵探社長很會喬將於10/8正式亮相！

(科技)