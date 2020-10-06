特斯拉股價起伏震盪，華爾街對這家電動車廠的股價前景看法也是多空不一。看多人士認為特斯拉的交車量不斷創新高，獲利也持續好轉，因此上周五股價崩跌反倒是買進契機，看空人士則認為特斯拉市值過高，不久後股價將承受更多壓力。

Needham分析師Rajvindra Gill周一發布報告表示，「交車量還無法與飆升的股價相比」。他認為以Model 3的利潤不如Model S和Model X來看，特斯拉勢必面臨獲利壓力。

特斯拉上周五公布第三季交車量創新高。一如預期，平價的Model 3車款為近期的銷售主力。儘管如此，上季業績揭曉後，當天股價卻暴跌逾7％，周一止跌回升2.55％，收在425.68美元。

德意志銀行分析師羅斯納（Emmanuel Rosner）對特斯拉股價評等設為「買進」，目標價設定在500美元。在特斯拉發布最新數據後，羅斯納調高對該車廠的全年獲利與交車預估。

他並表示，上周五的賣壓反倒是買進的好時機。

(工商 )