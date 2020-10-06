公費流感疫苗首日接種飆40萬劑，家長一大早搶號碼牌。（圖／民眾提供）

今天早上中和衛生所門口就排隊超過300人。（圖／民眾提供）

公費流感疫苗昨天開打，10月5日流感疫苗開打當日，全國公費流感疫苗接種數超過39.9萬劑；今天第二天，不少地方都大排長龍，新北市曾姓家長一早帶幼兒去去搶每日只發300張的號碼牌，不少地方衛生局更出現超過300人的長龍隊伍。

疾管署統計，10月5日流感疫苗開打當日，全國公費流感疫苗接種數超過39.9萬劑；由於50歲以上民眾、6個月以上至學齡前嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等為流感高危險群，一旦感染流感病程演變相當快速，較常見的危險徵兆包括呼吸困難、急促、發紺(缺氧)、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等，因此呼籲符合公費條件的民眾應儘速完成流感疫苗接種，以降低流感併發重症的風險。

今天上午不少地方衛生局都持續湧入接種人潮，八點開始發，不少長輩清晨五點去排隊，曾姓家長則是搶到號碼牌，直呼好險有預約，他說旁邊排隊的老人超過三百多人，難以想像要排到幾點。

依據疾管署監測資料顯示，近期國內類流感疫情仍低但呈緩升趨勢；上週(9月27日至10月3日)因中秋節連續假期，部分門診休診致門急診類流感就診人次(28,864)下降(去年同期75,245人次)；但急診就診人次(7,422)及就診病例百分比(6.4%)均較前一週上升7.7%及4.9%，仍低於去年同期(14,110人次及10.9%)。近期無新增流感併發重症確定病例；近一週社區檢出呼吸道病毒陽性率為13.7%，較前一週(6.8%)上升；近4週(第35至38週)呼吸道病毒分離前3名為單純疱疹病毒(40.0%)、腺病毒(32.5%)及呼吸道融合病毒 (21.3%)。

疾管署表示，為節省等候及排隊的時間，民眾如要接種公費流感疫苗，可先向合約院所預約；若院所僅提供現場掛號，可先電話詢問合約院所疫苗剩餘情形後再前往，合約院所名單可透過疾病管制署流感防治一網通、疾管家或1922防疫專線查詢。此外，民眾前往醫療院所或接種站接種時，請佩戴口罩、適度保持安全距離及落實手部衛生等措施。

疾管署提醒，入秋後天氣轉涼，請民眾留意自身健康狀況，並落實勤洗手及咳嗽禮節等衛生防護措施，有呼吸道症狀時應佩戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，請保持安全社交距離。民眾如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，以降低病毒傳播的風險。

疾管署副署長莊人祥表示，去年第一天開打有20萬2千多劑，今年首日施打就有接近40萬劑，是去年第一天的兩倍。去年是分批接種，統計已經把所有分批的第一天加總起來，施打數目最多是65歲以上，佔了20萬八千劑，50~64歲次之。兩個族群就佔了四分之三。

莊人祥強調，第一週施打人數都會最踴躍，尤其是第一周，仍希望可以儘早把疫苗都打完，是否會有人打不到？他強調，今年自費有115萬，去年只有65萬劑，自費也是另一個選項。

(中時 )