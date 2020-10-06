交通大學音樂系研究所畢業的賴立文和郭子綺，教琴之餘合組「Double L雙琴甜心」團體，接活動商演表演雙小提琴，獲台電新竹區營業處邀請擔任今年的「節電天使」，2人亮麗外形加專業演奏，在新竹縣13鄉鎮宣傳節電，相當吸睛。

這2名交大演奏碩士，從學生時代就開始打工商演，並闖出自己的一片天，2人熱愛音樂表演，也致力於教學，把一生所學琴藝，傳承給下一代。

活潑外向的賴立文，是2008年新竹市竹塹公主后冠得主，想轉型做活動主持人。（羅浚濱攝）

外形典雅的郭子綺，是2018日立冷氣廣告的女主角，她希望為新竹地區的音樂文化做出一點貢獻。（羅浚濱攝）

活潑外向的賴立文，是2008年新竹市竹塹公主后冠得主，曾受邀在金庸「英雄宴」、「多明尼加國宴」等重大活動中獨奏，並在「人間五月天」音樂劇擔任林揮音一角。

賴立文說，擔任竹塹公主時要為城市代言，表演外加活動主持人，讓她學到很多寶貴經驗，2年前因緣際會與學妹郭子綺成立Double L團體，以雙小提琴演奏流行或古典音樂，與新竹地區接商演的團體是不太一樣。

賴立文並說，她想累積工作經驗，夥同志同道合的音樂人成立整合行銷公司，自己轉型做活動主持人，發現新竹縣辦活動常講客家話，她是客家人竟無法說流利的客語，要下功夫學才能往目標邁進。

外形典雅的郭子綺，是2018日立冷氣廣告的女主角，她曾在金曲獎、金馬獎表演節目擔任小提琴樂手，並活躍於電影、電視、廣告配樂及唱片的弦樂錄製。

郭子綺說，不管是商演還是做節電天使，都希望以自己所學，為新竹地區的音樂文化做出一點貢獻。

(中時 )