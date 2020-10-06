立法院院會今通過由各黨團所推派的修憲委員名單，宣告「修憲委員會」正式成立。目前朝野所提出的修憲案，主要聚焦在公民權下修18歲，及考試院、監察院的存廢。至於正國會準備推出的修改國家領土修憲案，因國民黨不可能支持，民進黨內也有雜音，因此，最終將是雷聲大雨點小。

立法院長游錫堃於上月透過朝野協商，確定成立修憲委員會，成員是依政黨比例，由民進黨22人、國民黨14人、民眾黨2人、時代力量1人共同組成，其名單已於9月30日提交。

該名單在今天上午送立法院院會宣讀後，無異議通過。其中，民進黨團推派的22人，分別是黨籍立委邱志偉、羅致政、劉世芳、吳思瑤、范雲、黃世杰、莊瑞雄、蔡易餘、郭國文、賴瑞隆、陳亭妃、伍麗華、何志偉、趙天麟、蘇巧慧、王定宇、張宏陸、鍾佳濱、管碧玲、周春米。

由於無黨籍的林昶佐、基進黨陳柏惟並無黨團，因此民進黨特別讓出2席，讓2人也參與修憲委員會的運作。

國民黨方面推派14人，分別是國民黨立委林為洲、林奕華、鄭麗文、李貴敏、鄭天財、費鴻泰、曾銘宗、吳怡玎、謝衣鳯、李德維、廖婉汝、楊瓊瓔、魯明哲、陳玉珍。

此外，民眾黨團則推派賴香伶、張其祿；時代力量黨團則由邱顯智進入修憲委員會。

由於修憲委員會將有5席召委，依比例民進黨團能掌握3席，國民黨團2席。目前民進黨團預計將推出管碧玲、周春米及鍾佳濱出任召委；國民黨團則傾向推派鄭麗文、李貴敏擔任。

隨著修憲委員會的成立，各類修憲提案也遍地開花，除了朝野均有著墨的下修公民投票權至18歲，及考監兩院的廢除之外。

其中包括民眾黨團高舉「還政於民」的修憲門檻下修案，民眾黨主張應藉此修憲機會，將修憲的門檻往下調，以打破目前約966萬票的超高公民複決門檻。

民進黨立委伍麗華也倡議將原住民稱呼統一正名為原住民的修憲案；國民黨立委鄭天財也喊出將原民權利入憲。

此外，曾在2007年在民進黨全代會通過《正常國家決議文》的游錫堃，目前也由其所主導的正國會系統，準備針對《憲法》提出涉及國家領土的修憲草案。除了將《憲法》中「中華民國領土，依其固有疆域」改為「中華民國領土範圍為憲法效力所及地區」；同時，也針對憲法增修條文當中，「為因應國家統一前之需要」改為「為因應國家發展之需要」。

不僅如此，正國會也準備針對憲法增修條文，新增第十三條，明訂「國旗、國歌、國徽應以法律明定之，不受憲法第六條規定之限制。」也就是說，一旦通過修憲，未來要更改國旗、國會，無須經過修憲過程，只要在立法院掌握過半席次就可進行修改。

但由於修憲案在立院要審議通過，需要3／4立委席次同意，才能進入下階段的公民複決；換言之，在預料國民黨不可能支持的前提下，「國家領土修憲案」幾乎沒有闖關成功的機會。儘管如此，在未來修憲過程中，獨派的聲音勢必仍將激起朝野大量衝撞的火花。

(中時 )