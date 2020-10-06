台中市外埔區大東里密集住宅區鄰近外埔第一公墓，因周邊缺乏停車空間，里長與里民反映希望能設置停車場，市議員施志昌建議藉由公墓公園化設置植草磚停車場。相關單位6日到場會勘，建設局允諾投入300萬元經費闢建，約可提供40格汽車停車位，預計明年初動工。

市議員施志昌6日邀集建設局、生命禮儀管理處、外埔區公所與外埔區大東里里長黃正忠至現場會勘。施志昌表示，隨著時代變遷，外埔大東里人口聚集，但也衍伸停車問題，過去里長與里民就不斷的反映希望可以設置停車場。

市議員施志昌肯定外埔第一公墓遷葬及公園化，並爭取闢建社區停車場。（王文吉攝）

施志昌指出，兩年前就在進行公墓遷葬，外埔第一公墓已經遷葬完畢，並投入400萬元經費進行水土保持，今年9月由生管處點交後，交由建設局進行公墓公園化，建議趁此機會開闢停車場，解決大東里周邊停車問題。

建設局說明，正規劃0.4公傾範圍的公墓公園化，可利用1000至1200平方公尺面積闢建植草磚停車場，經費約需300萬元，可停放40輛汽車，近期將進行發包設計，預計明年初施工。

(中時 )