饒舌創作歌手呂士軒竟讓近百位好友在新歌〈大特醉〉MV無酬擔任臨時演員，其中不乏藝人、人氣YouTuber赫然隱身其中，包括玖壹壹健志、黃宣、阿達、博恩、美麗本人、反正我很閒、謝乾乾、張伍、RPG、RED芮德等人在呂士軒的號召下聚集在酒吧一起「大特醉」！儘管在上周金曲獎「槓龜」與最佳作詞人獎項擦肩而過，呂士軒自我期許再接再厲之餘，更順勢宣布將於11/7於LEGACY MAX舉辦「小明來了 Trout Fresh呂士軒個人首場售票演唱會」，這也是他出道５年來首場個唱，盼能把〈大特醉〉MV中人潮鼎沸、好人緣炸開的氣勢，一鼓作氣帶旺演唱會票房，他不忘跟歌迷喊話：「既然金曲沒中，那11/7那天就找大家來LEGACY MAX一起〈大特醉〉吧！」

〈大特醉〉MV其實正是呂士軒來台北工作的這幾年中，自己或是好友圈交際應酬的縮影，也唱出市井小民紓壓的心聲，呂士軒表示：「大特醉其實是偶然與好友聊天時迸出來的三個字，當時覺得有趣之外，我發現待在台北的這幾年，喝酒對我周圍的人來說，一直是最普遍的一種交際和發洩方式，對於一張在講市井小民在都市生活心聲的專輯中，是需要有這樣的篇章！」

有趣的是，除了MV有眾多好友助陣，歌名靈感也來自於好友的一句話，就連歌也都找來好友黃宣一起創作及合唱，是呂士軒個人集友情之大成的作品。而連續兩年都入圍金曲、且是今年金曲紅毯前三帥之一的才子黃宣可說是最近許多音樂人爭相合作的對象，聊起與他的相識的過程，呂士軒打趣說：「其實我們是在廁所門口認識的！」他接著說：「我們是多年的網友，但從來沒說過話，去年在春吶因為上廁所遇見打招呼，我們開始聊上了，個性也非常一拍即合，也造就了合作的契機！」

為了合乎〈大特醉〉歌詞中的酒酣耳熱的場景，導演特別包下一家知名夜店全程拍攝，只見在呂士軒一聲號召下，包括玖壹壹的健志、阿達、博恩、美麗本人、反正我很閒等等名人一大早趕七點通告到現場，這也讓平常白天根本沒人的夜店竟一反常態出現門庭若市、群星聚集的盛況，呂士軒的朋友們一到現場就邊拍邊開趴踢，自己玩了起來，氣氛超嗨，而且每個人也都有點醉意，讓呂士軒苦笑說：「這群朋友雖然有義氣，但也蠻失控的！」

值得一提的是，一場呂士軒與黃宣不打不相識的戲碼，讓呂士軒突發奇想，把自己想演武打戲的夢想放在MV中，兩人比劃過招頗有架式，甚至還飛踢、出拳樣樣來，呂士軒為了這幾秒中的話面特別與武術指導練拳腳功夫練了三天三夜，他表示：「彩排前一天我因為沒有暖身，腳有拉到，不過還好現場正式來算蠻流暢，結果反而是黃宣卻是在拍動作戲外被壅擠的人潮打到眼睛，也是滿幽默的！」「小明來了 Trout Fresh呂士軒個人首場售票演唱會」將於10/8中午12:00於KKTIX售票。

呂士軒和黃宣在〈大特醉〉MV中演出夜店全武行。（RoboKatz提供）

玖壹壹建志無酬力挺〈大特醉〉ＭＶ。（RoboKatz提供）

呂士軒〈大特醉〉MV展現他的好人緣。（RoboKatz提供）

呂士軒〈大特醉〉MV展現他的好人緣。（RoboKatz提供）

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