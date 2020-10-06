藝人小鬼黃鴻升日前驚傳猝逝，享年36歲，今日也是他的追思紀念音樂會，除了讓歌迷能夠與他道別外，小鬼親妹也在IG曬出耳後新的刺青照，懷念哥哥，而背後含意卻讓網友看了相當感動。

小鬼親妹昨（5）日於個人IG上傳兩張照片，只見她刺了新的刺青圖案於耳後，只見愛心的邊緣寫上「1983及2020」，代表小鬼在世的年份，她寫下「笑臉是提醒自己要開開心心的、快樂的工作；愛心是提醒自己要溫暖」，她希望把這兩個圖案帶在身上，能時時提醒自己成為小鬼一樣的人。

事實上，小鬼生前常常做指甲彩繪，並把笑臉及愛心畫在大拇指上，過去接受媒體訪問時，他就曾提及這兩個圖案的意義，「笑臉是提醒他每天要開開心心的，愛心則告訴他要保持溫暖」。小鬼親妹為了將哥哥的溫柔及處事方式銘記在心，而用此方式，讓粉絲淚讚「鬼哥一定很以妳為傲」。

而他的「地球上最浪漫的演唱會」，今（6日）晚間7點將在台北華山Legacy舉辦，據悉，現場已有不少粉絲至現場排隊等候，滾石唱片公司也在稍早公布「將發送1千份限量海報」，今晚將有31組藝人輪番上台，要與歌迷一起向黃鴻升道別。

(中時新聞網)