後龍鎮舊有鎮立納骨塔聚福堂完工啟用已有40多年。（謝明俊攝）

後龍鎮新納骨塔將選在舊塔右前方停車場空地興建。（謝明俊攝）

後龍鎮長朱秋隆上任後一直積極解決鎮立納骨塔問題。（謝明俊攝）

後龍鎮公所規畫將臨時納骨塔改成靈堂、禮廳，成為殯葬專區。（謝明俊攝）

後龍鎮原在42年前興建鎮立納骨塔，啟用30多年後遭人檢舉違法使用而停用，但因鎮民對公立納骨塔需盼甚殷，現任鎮長朱秋隆除了透過法律程序爭取舊塔合法使用，並自籌1億3千萬元興建新的納骨塔，新納骨塔標案將在7日開標，如果順利發包，希望在1年半後完工啟用。

1978年，後龍鎮公所在當年的省政府補助下，在台1線後龍鎮立公墓興建一座鎮立納骨塔，提供鎮民使用，納骨塔為3層樓建築，共有8千個塔位，訂名為「聚福堂」鎮民優惠塔位價格約為3萬元，獲得許多鎮民歡迎，陸續有近6千個塔位售出，目前仍有2千個塔位可用。

2011年間，有鎮民向縣府檢舉聚福堂違法使用，縣府經檢查後發現納骨塔小部分用地侵占私人土地，並且地目並非殯葬用地，而是農牧用地，因而勒令鎮公所停止販售塔位。但由於鎮民強烈要求鎮公所解決公立塔位需求問題，當時的鎮公所招標委外興建納骨塔，包商以鐵皮屋建成平房式納骨塔，但因無建照而無法啟用，閑置至今。

現任後龍鎮長朱秋隆當選後積極解決鎮立納骨塔問題，由於舊塔占用私地部分，因涉及持分人多達百人，因此鎮公所依法提出強制分割訴訟，纏訟長達4年後獲勝，鎮公所目前依程序向縣府申請使用執照，並檢視建築結構有無需加加強，待使用執照核發下來後，將剩餘塔位繼續提供給鎮民使用。

朱秋隆指出，依照目前鎮公所規畫，這2千個舊塔位將規畫為社會福利用途為主，如中低收入戶或是孤苦獨居老人，可折價甚至是免費供用。

至於後來新建的一樓納骨塔，由建商對鎮公所提起賠償訴訟，經過調解，鎮公所於2018年依價購回全部地上建物，由於建物不適宜當做納骨塔，鎮公所經開會研討規畫改成靈堂、禮廳用途，讓當地可成為完整的殯葬專區。

由於鎮民對塔位需求甚大，朱秋隆費了相當努力自籌經費，興建新的納骨塔，向後龍鎮農會申貸1億3千萬元，用地選在舊塔右前方停車場200多坪空地，預計將興建地上4樓建築、共有3萬個塔位，足供鎮民20年需求。

新納骨塔工程標案，日前公告招標後，5日截止投標，並將在7日開標，如果發包順利，鎮公所將希望在2022年6月完工，提供鎮民全新的殯葬服務。

(中時 )