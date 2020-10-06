社區媽媽表演精彩舞蹈。(曹婷婷攝)

號召長者跑起來！台灣邁入高齡社會，台南一年就增加萬名老人，鼓舞長輩健康運動樂活相形重要，唯一一場以長照為主題的路跑，由台南市立醫院、嘉南藥理大學與中華醫事科技大學將於12月27日共同舉辦第2屆「府城健康馬 世代共融 新長照style」路跑，首次路跑路線涵蓋奇美博物館園區，更設計適合長者的2公里組，鼓勵長者出門運動。

台南市長黃偉哲出席記者會致詞表示，台南長照跑在比較前面，有賴於副總統賴清德率先做這件事，果不其然，台南去年到今年老年人口增加1萬多人，增加速度非常可怕。

第二屆「府城健康馬 世代共融 新長照style」路跑，黃偉哲號召長者跑起來。(曹婷婷攝)

他說，雖然台南37個行政區是區區有相關設施服務，但老年人口增加速度比床位快，長照床位、設施但還有加強空間。他說，全國有3成床位缺口，在台南希望愈降愈低愈好，未來市府在面臨資源分配上，會置放更多資源在長照。

今天路跑記者會包括台南市長黃偉哲、社會局局長陳榮枝、衛生局局長許以霖、社會局長期照顧管理中心主任洪明婷、嘉南藥理大學李孫榮校長、余光昌副校長、張翊峰副校長、陳昆伯組長，中華醫事科技大學楊堉麟副校長、王文正學務長及台南市立醫院蔡良敏院長、鍾國謀副院長出席，產官學一同宣誓啟動全台唯一長照路跑活動。

蔡良敏院長表示，市醫用心走入社區，提供優質醫療與長照服務，去年首辦「府城健康馬長照作伙run 」活動，近3000人次參加，且南市醫設立5個失智關懷據點之高齡長者也攜家帶眷參與。今年也希望全家大小一起參加，這不只是場馬拉松活動，也是一場高齡友善、長照永續，增進家庭互動關係的健康活動。

黃偉哲表示，社會局因應高齡化社會需求，積極布建長照資源，含照顧及專業服務、交通接送服務、輔具及居家無障礙環境改善與喘息服務，打造高齡友善城市。感謝台南市立醫院、嘉南藥理大學與中華醫事科技大學，支持政府長照，並舉辦有意義的長照主題路跑活動，歡迎全家大小一起戶外運動，關心家中長者。

南市醫整合醫療與長照業務，包含出院準備小組、居家護理及居家安寧護理，以及長照A級整合型服務中心、失智共照中心、失智關懷據點、延緩失能照護計畫及家庭照顧者創新計劃，目前長照服務個案超過2500人，舉辦長照相關課程超過3800場次，逾1萬5000人次受惠。

「府城健康馬 世代共融 新長照style」即是一場由產、官、學一起推動長照為主題的健康路跑活動，期盼世代共融共好。路線包含2公里與11公里，途經奇美博物館奧林帕斯橋、阿波羅噴泉廣場及都會公園大草皮等，是一場難得的路線體驗，且賽後憑選手號碼布購奇美博物館門票將有折扣。活動報名至11月01日止，詳情請洽「伊貝特」報名網。

(中時 )