苗栗縣3位90多歲長者，因貧血、食慾不振等就醫，經大腸鏡檢查診斷為大腸癌，在大千綜合醫院與家屬討論後，皆接受腹腔鏡微創手術，成功切除大腸癌，術後恢復狀況良好。

大千綜合醫院外科主任馮啟彥表示，大腸癌目前是發生率最高的癌症，好發於中老年人，初期沒有特別不舒服的症狀，除非腫瘤很大引起腹痛或是解血便合併貧血時，病人才會驚覺大腸癌的發生。96歲的涂奶奶因頭暈跌倒被送醫急救，經抽血檢查發現，血紅素只有4.6遠低於正常值12以上，經胃鏡及大腸鏡檢查後，確認為橫結腸大腸癌。

大千綜合醫院外科主任馮啟彥（左二）表示，長輩年紀雖大，但若能積極與醫師討論與評估，治療後仍能恢復良好。

95歲李爺爺，因食慾不振、腹脹到醫院就診，經大腸鏡檢查診斷為乙狀結腸癌，且腸道幾近完全阻塞。另大湖鄉93歲的黃奶奶，則因食慾不振、頭暈疲倦到急診就醫，檢查顯示血紅素值僅5.5，經大腸鏡檢查發現是右側大腸癌，且腫瘤體積大，幾乎完全阻塞腸道。原本3位長者的家屬都擔心年紀大手術風險高，想放棄治療，幸好經與醫師討論，接受腹腔鏡微創手術，成功切除大腸癌。

大千醫院指出，現行大腸癌治療有腹腔鏡微創手術，傷口小、復原快，一般手術後2天可下床走動，3到5天即可進食，因此病人雖然年紀大，但若與醫師討論及評估後，仍是可以接受手術治療改善病況的。馮啟彥分享，曾為高齡103歲的長輩手術過大腸癌，術後也都恢復良好。

有鑑於人口老化比例增加，加上長輩表達能力較差，身體有狀況常常自己都不知道，因此容易錯過黃金治療期，馮啟彥提醒民眾，多多關心家中長輩的健康，如遇疾病需要治療時也不要輕言放棄，可多與醫師討論，找出適合的治療方式。

(中時 )