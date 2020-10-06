美國總統川普確診新冠肺炎，外界憂心疫情再起，口罩持續熱賣，尤其人氣品牌中衛口罩依然搶手，近日有網友分享自己打電話到藥妝店確認還有沒有口罩時，不料店員一接起電話，還沒等對方開口就先搶答8字，讓他相當驚訝，眾人一聽全笑翻。

原PO日前在臉書《中衛口罩資訊共享區》發文指出，他打電話到藥妝店詢問還有沒有口罩，結果門市店員一接起來就直接說「今天沒有中衛口罩」8個字，接著才說請問有什麼需要？讓原PO有點反應不及。

貼文曝光後一堆網友笑翻，紛紛回應「直接說到重點」、「現在打電話幾乎都是在問中衛的」、「一天有20通都在問很正常」、「店員已習慣了啦」，許多網友不免同情店員除了結帳、補貨，還要處理接到手軟的電話，算EQ很高。

中衛口罩因色彩多樣、品質穩定，廣受國人喜愛，但因應中央政策規定，9月24日至10月31日，不得出貨平面醫用口罩給通路，通路若有9月23日前製造，無雙鋼印的口罩庫存，則仍可持續販售至12月24日，因此徵用期間，民眾還是有機會可以買到中衛醫療口罩。

(中時新聞網)