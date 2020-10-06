兩岸關係自民進黨勝選及香港局勢惡化後，似已看不到和解空間。對此，元智大學社會暨政策科學學系教授王佳煌引用「孫子兵法」示警民進黨，不要一昧挑釁大陸，有智慧的領導人應該要要避戰，不要讓台海有戰爭的可能性。

兩岸緊張情勢升溫，台灣民意基金會日前公布民調，有4成9的民眾對國軍有效防衛台灣的能力有信心，4成5的人沒信心。顯示國人對國軍是否能有效防衛台灣看法分歧，至於大陸若武力犯台，高達6成的人認為美國可能出兵協防

台灣，3成3的人則不以為然。

然而，美國對華鷹派參議員盧比歐卻一改過往態度，表示幫助台灣對抗中國「必須非常小心駕馭，不能過度挑釁。」美國國務院次卿柯拉克訪台也刻意低調，連外交部長吳釗燮更一改歷來美台關係升溫而得意洋洋的姿態，改口說不尋求台美建交。

對此，王佳煌接受港媒《中評網》採訪時表示，有智慧的領導人都應該要避戰，不要讓台海有戰爭的可能性，而且也不要指望美國會幫忙，指望美國會幫忙的，都是美國電影看太多。政府不應該灌輸民眾這樣印象，即使知道美國不會來幫忙，也不應自我安慰，自己吹口哨壯膽。

王佳煌更引用古籍《孫子兵法》表示，「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也」，「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城」。現在的台灣確實沒有能力攻擊大陸，然而美國卻一直賣攻擊性武器給台灣，恐怕不是嚇阻這麼簡單，兵法中強調，「謀略當中要讓對方沒有藉口來打你，反觀台灣現在是不斷製造藉口讓大陸來打」。

(中時新聞網)