南市殯儀館男遭當街行刑式狙殺 頭部中彈命危疑生意糾紛引殺機 14:292020/10/06 中時 洪榮志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市立殯儀館傳出槍擊案。（讀者提供／洪榮志台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市立殯儀館6日中午1點傳出槍響，一名方姓男子被人近距離開槍打中頭部，目前送醫急救，有生命危險。警方初步調查，懷疑是殯葬業者間的生意糾紛，已掌握特定嫌犯，正全力追緝中。 (中時 ) #頭部 #殯儀館 #警方 #初步調查 #調查 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 147cm小隻馬狼狽影像曝光 機車上狂搖52秒網暴動 - 社會 姊妹花國外唸醫學系教室遭毆打 返台求償120萬 - 社會 雲林孝子被父持棍活活打死 鄰居聞噩耗嘆：都因他太孝順 - 社會 公園溜滑梯口驚見褲半脫四腳獸 網腦洞大開：小夫我要進來囉 - 社會 叼菸蛇行闖國道釀連環車禍 騎士脾臟破裂陷昏迷 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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