外型亮麗的蔡侑倫，原在新北地檢署服務，5年前調至彰檢，她不只外貌出眾，更是學霸，交大外文系畢業的她，目前還是台大國發所碩二學生。(吳建輝攝)

片中的演員都是由彰化地檢署同仁擔綱演出，凶神惡煞的大哥，都是由地檢署同仁所扮演。(地檢署提供／吳建輝彰化傳真)

影片拍攝也找來彰化縣融入社會新住民協會協助，影片發布理事長尹翠鳳(左4)，也帶著所有姐妹到場支持。(吳建輝攝)

台灣新住民在台需適應文化差異，在犯法須受到法律制裁時，到地檢署接受偵訊時，常常因語言及文字上的差異，造成自身權益受損，彰化地檢署就特別拍攝５種包含中、英、越、泰、印等語言的開庭宣導短片，讓新住民朋友不再問號；但影片釋出片頭的超正書記官，白皙長腿搭配深邃五官，水汪汪的大眼睛，意外吸引民眾眼球。

台灣是一個文化多元族群融合的國家，目前新住民人口佔台灣人口3％以上，已是台灣第五大族群，彰化地檢署為了提供更友善的司法服務，找來同仁拍攝短片，從製作、拍攝、剪輯後製，都由地檢署同仁一手包辦，影片釋出後讓看過的新住民朋友都說讚。

片中超正的書記官蔡佑倫說，很開心可以參與影片的拍攝，她在片中擔任小天使，宣導相關規範，所有同仁同心協力完成這支影片，今天發表看到成品，大家都相當滿意，也謝謝新住民朋友協助拍攝，希望能夠過輕鬆簡易的方式，讓新住民朋友，認識地檢署偵辦的相關程序。

彰檢檢察長徐錫祥表示，在臺的外籍人口已將近1百萬人，除了讓新住民朋友感受到我們對他們的重視與關注，也利用機會宣導司法近用權、以及使用地檢署的相關權利，讓他們無須擔心，到地檢署擔任證人或接受調查，都能更安心。

(中時 )