仲量聯行董事總經理趙正義6日在公布2020年第三季商用不動產市場季報指出，去年底曾說今年將會「百花齊放」，果然一如預期，今年「土地、商用不動產，幾乎都用搶的！」

仲量聯行副總經理劉建宇表示，目前辦公空置率已2％，76棟只有這個數字，非常低，很多大樓幾乎滿租，創30年以來新低；租金仍穩定上漲，平均每坪月租達2,810元，創下19年新高。預期未來租金調幅將往上成長。

劉建宇表示，多數需求，都集中在信義區和敦北區。至於外商客戶，多租在共享空間。

展望未來，劉建宇表示，到2022年新供給都已經被租掉，中壽凱基大樓全部都自用不會釋出；富邦遼寧大樓1.5萬坪釋出，自用約7千坪，目前6千坪已出租給渣打銀行作為未來的總部；另外全球人壽希望廣場將有4,600坪已出租掉，所以明年供給變成０。

至於2022年遠雄大巨蛋，會落在年底；另外還有玉山銀總部。

劉建宇表示，預期明後年可能看到歷史新高，每坪月租將破2,900元以上。這個時間點，可能在明年，就會創歷史新高，直逼3,000元大關。

綜觀未來趨勢，仍相當穩健，現在跟客戶談的都是未來一到兩年將興建的大樓。對於辦公需求，最主要還是金融、科技業和服務業。

(工商 )