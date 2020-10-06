米亞若MiyaRo近日推出新專輯《I FEELYOU》，其中充滿粉紅泡泡的戀愛舞曲〈Kiss Kiss〉MV，邀來她多年好友周定緯擔任男主角，兩人首度於音樂作品中合作，鬧出不少笑話，導演希望兩人即興發揮「甜蜜互動」，於是他們發展出「猜拳我愛你」的小遊戲，猜輸的人必須對對方做一個「愛你的表示」，有趣的是他們猜了十幾次拳，周定緯「老神若定」拳拳都贏，米亞若僅在最後一拳獲得勝利，他事後笑米亞若猜拳這麼弱，原來是名字就叫「小若」，讓她好氣又好笑地回嗆「從今天開始你就改名叫小強好了」。

兩人從戲裡到戲外打情罵俏的消遣對方，好交情不可言喻，問到他們猜輸時做了那些甜蜜動作時，米亞若坦承自己連甜蜜小動作都只有兩三招，不外乎是「比愛心」、「小按摩」、「餵甜點」，後面再輸拳時只好擺爛、耍賴皮，為此，定緯還幫忙想了「手牽手」、「推手掌」、「抱一抱」等動作，直到最後一拳定緯終於猜輸，只看他駕輕就熟的走到女主角身後，溫柔地輕輕搥搥背就化解了米亞若想破頭要變出新招的一切辛勞，定緯淡定地說：「小若就是一個很認真的人，沒有一定的熱情是很難做到的。第一次跟她拍片就要演甜蜜情侶，其實會有一點拍謝，不過我們都很專業，必需來的還是得來，什麼牽手啊、勾肩啊都少不了，只差沒有喇舌，因為我們拍的是普遍級，闔家歡樂可以一起觀賞的。」

事實上兩人已相識10年，過去米亞若還是舞者時雙方就合作過，初次的MV合作就扮演甜蜜情侶，他坦承多少有點害羞，但專業的兩人還是克服了尷尬，米亞若笑說：「我們這組合非常新鮮，俊男美女，我以前的表演很殺，這次為了歌曲的甜蜜要營造出一種戀愛氛圍，定緯就是演那種非常調皮又有點討人厭的男朋友，其實是”很可愛啦！」定緯則特別讚賞米亞若在這首歌曲中Rap表現不同於以往的殺氣，「這次聽到小若的Rap有點挑逗、有點勾人，比較多氣音和sexy的感覺，是不同魅力的小若，非常特別。」對米亞若的改變刮目相看。

寫下這麼甜美夢幻的愛戀舞曲，讓人好奇漂亮的米亞若在求學時期是否常在舞會中被人搭訕？她透露高中時參加學校熱舞社，大部分都是在舞台上表演，沒什麼機會在舞池中與人共舞，有一次受邀去一所男校表演，事後一位男學生打聽到她念的學校，特別抱著一個很大的米妮娃娃在校門口等她，讓她受寵若驚，當時那位男同學說只是想要成為她的粉絲，但這隻米妮娃娃卻是她第一次收到愛慕者的禮物，到現在都還覺得夢幻；而初戀的滋味是在國三升高中那年暑假，對方是透過同班同學轉達告白，原以為初吻會像草莓一樣甜甜的浪漫，沒想到初戀情人第一次接吻就伸舌頭，讓她有點嚇到，至今印象深刻。在追求感情的態度上米亞若承認自己是主動性較強的女生，若遇到喜歡對象會主動追求，但通常都沒有好結果，她覺得必須要經過朋友階段才能進展到戀人階段，欣賞幽默、可愛、可以讓她小鳥依人的情人。

周定緯與米亞若相識10年，友情相挺拍MV。（無限志娛樂提供）

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