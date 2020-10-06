今年年中曾經造成預購風潮的「DS4造型悠遊卡」(或稱PS4悠遊卡、PS4手把悠遊卡)，曾是限量預購商品，後開放不限量預購，讓不少粉絲敲碗呼喊，期待悠遊卡公司也可以讓曾經爆紅的限量造型悠遊卡再度重出江湖，如果果然許願成真！悠遊卡公司預告將在10月中下旬提供悠遊付會員獨享預購寶可夢3D寶貝球悠遊卡的資格，喜歡的朋友千萬不要再錯過啦！

悠遊卡公司宣布，悠遊付會員已於9月突破50萬人。為感謝悠遊付會員，將在10月中下旬讓會員獨享在PChome 24h購物預購寶可夢3D造型悠遊卡的資格，尚未加入悠遊付會員的寶可夢迷，可以把握時間申請悠遊付，在預購開始時搶得先機！

悠遊卡公司宣布，悠遊付會員將在10月中下旬獨享在PChome 24h購物預購寶可夢3D造型悠遊卡的資格。（悠遊卡公司提供／黃慧雯台北傳真）

「寶可夢造型悠遊卡-3D寶貝球」是史上最熱銷的造型悠遊卡之一，2019年首次開賣14,000個瞬間秒殺。為了回饋悠遊付會員，悠遊卡公司決定復刻超受歡迎的寶可夢造型悠遊卡，讓悠遊付會員獨享預購，用悠遊付在PChome 24h購物付款即可擁有寶貝球悠遊卡！

悠遊卡公司預計在10月中下旬與PChome 24h購物合作開放「限時不限量」預購，預購活動限定悠遊付會員參加，每人限購1個，詳細開賣日期請密切注意悠遊卡官網、EasyWallet悠遊付APP、LINE官方帳號及Facebook粉絲團。還未加入悠遊付會員的消費者可及早下載註冊悠遊付會員，若預購後辦理退貨，須依PChome 24h購物退貨程序辦理，也將視同放棄預購權，不得再次預購。

此外，悠遊付自10月5日起在PChome 24h購物上也可綁定信用卡消費，將與PChome 24h購物同場加映綁定信用卡的高額回饋活動，自10月13日至10月25日，使用悠遊付綁定信用卡完成支付，筆筆享10%悠遊付儲值金回饋，每個帳戶最高回饋600元(活動總回饋金額120萬元)；再加上10月15日至12月31日全通路使用悠遊付綁定信用卡完成支付，消費每滿200元就回饋20元悠遊付儲值金(滿400元回饋40元，依此類推，每個帳戶回饋上限100元)，消費者期間內在PChome 24h購物消費，可輕鬆拿到雙重回饋。

在此也分享拿到最多回饋的小密技，在10月15日至10月25日間，消費者在PChome 24h購物以悠遊付綁定信用卡支付，消費滿6000元即可拿到700元回饋，好康一定要把握。

(科技)