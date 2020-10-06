芎林鄉永興村近年發展黑米，並製成各種加工品，6日前往縣政府主管會報推廣、行銷。（莊旻靜攝）

營造黑米之村！新竹縣芎林鄉永興村自2016年開始嘗試種植紫米、2017年種植黑米，以6分地年產約7至8000千斤黑米，村長暨社區理事長馮凱睿帶著居民齊心努力，也研發各式加工品，期望營造具有地方特色的產業。

馮凱睿、芎林鄉長黃正彪、縣議員鄭昱芸、芎林鄉代表會主席林彭玉蓮等人6日前往新竹縣政府主管會報，向縣長楊文科及一級主管推廣永興村黑米。馮凱睿表示，當年過農村再生產業提升計畫辦理「頭前溪王爺米耕種計畫」，原先嘗試種植過紫米，但因紫米為糯米口感，村內長輩比例高，怕不好消化，因此從2017年開始種植黑米。

馮凱睿提及，黑米具有糙米的優點，澱粉含量低，且花青素含量高，而因生長期較長，因此一年只耕作一期，產量約有7、8000斤，6分地由他的叔叔陳綱松無償提供，並採取無毒有機施作，收割後的黑米送檢驗，均是農藥零檢出，並申請產銷履歷，讓消費者買得安心。

社區近來也開發多種黑米副產品如黑米酒、黑米菜包、黑米壽司、黑米粽子等，馮凱睿也說，今年也委託名家設計黑米威士忌，預計會是全台第一支以黑米為底的威士忌。

黑米好處多，不過馮凱睿直言，目前面臨行銷不易、人口老化、設備問題，雖然永興村所產的黑米品質良好，但幾乎都是在地的人採買作為禮品。且因黑米長度較長，一般碾米設備無法共用，因此採收後都叫車送往宜蘭碾米、烘乾，成本也較高，都是目前面臨的難題。

(中時 )