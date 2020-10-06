美國法院周一裁定思科公司（Cisco Systems Inc）必須向維吉尼亞州一家公司支付19億美元專利侵權賠償金。

美國維吉尼亞州諾福克市地方法院法官摩根（Henry Morgan）在經過為期一個月的無陪審團庭審後做出結論，裁定思科侵犯Centripetal Networks四項專利，但判定本案所涉及的第五項專利侵權不成立。Centripetal Networks指控思科抄襲其網路安全專利技術。

該法官裁定思科必須支付Centripetal的賠償金，包括這家私人企業實際損失金額7.558億美元乘以2.5倍（18.9億美元），以反映思科「故意與極其嚴重」的行為，並再加上判決前的利息。

思科對此判決表示失望，並計畫提起上訴。該公司上年度營收為493億美元，淨利為112億美元。創立於2009年的Centripetal表示，這項判決對於所有小型、追求創新的公司而言，是一次重大的勝利。

(時報資訊)