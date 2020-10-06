歐陽娜娜登上央視獻唱《我的祖國》風波持續延燒，不但挑起兩岸敏感的神經，文化部也一度揚言開罰；不過，歐陽娜娜似乎不在乎外界的紛擾，從2日開始更新IG，甚至因為一張比YA照片，激怒許多網友，蓋出一棟充滿謾罵聲的留言大樓。

歐陽娜娜9月30日晚間，不畏風雨參加大陸「十一國慶」特別節目，雖然是對嘴演唱《我的祖國》，還是引來許多批評，2日中秋連假期間，她曬出一系列賞月自拍照，這也是風波後首度更新社群動態，即便沒有多表示什麼，仍遭到網軍撻伐「祖國的月亮特別圓」、「好好的一個台灣人硬要把自己搞成大陸仔樣」等，不過還是有不少粉絲力挺「娜比要開心，別理爛留言」、「加油nana」。

過了一天，歐陽娜娜繼續PO出三張照片，寫道：「+Saturday Selfie’（星期六的自拍）」只見她將一頭黑髮盤起，身穿紫色的長袖帽T，上面印有一個黃色的笑臉圖，她對著鏡頭露出微笑，在眼睛旁邊比了一個YA，心情看似不受影響，更升起部分網友的怒火，IG留言慘遭出征，「不要穿比伯的衣服好嗎，根本在玷污人家品牌」、「要不要快一點放棄你的台灣籍？」、「歐陽ㄓ娜」等，短短不到3天就蓋出近4000層留言大樓。

歐陽娜娜風波不只燃燒到自己，爸爸歐陽龍及姐姐歐陽妮妮的社群平台也被仲多網友出征，對此，歐陽龍出席活動時，談到次女娜娜有許多負面新聞，忍不住替她叫屈：「我要求孩子追求的是價值」，表示會尊重孩子們的意見，有疑慮時都能提出來討論，認為公眾人物就算被外界評斷得有點偏差，也沒有澄清的必要。

(中時新聞網)