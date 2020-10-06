目前在台南市政府任職的嘉義市文化局陳姓前科長，日前才因假藉直播明華園演出名義，詐領8萬元經費被起訴，事後檢調又查出，陳姓科長同樣在「2017夏至藝術節」時，涉嫌浮編記者會攝錄影等經費，與長期配合的廠商夫妻詐領15萬9000元，今6日被嘉義地檢署依違反貪汙治罪條例追加起訴。

起訴書指出，陳姓科長2016年4月1日至108年5月1日，擔任嘉義市文化局表演藝術科長職務，2017年7月文化局舉辦2017年嘉義市夏至藝術節，曾邀請全民大劇團到文化局音樂廳售票演出，作為開幕首演節目，陳姓科長與黃姓、林姓廠商夫妻利用召開首演節目記者會機會，浮編文宣設計印刷、舞台布景搭設、攝錄影等項目經費概算表18萬元。

起訴書指出，陳姓科長明知18萬經費已逾公告金額10分之1，應依政府採購法進行招標採購，但陳姓科長私下指定黃姓廠商夫妻承攬小額採購項目，虛偽開立人頭廠商估價明細單、免用統一發票收據等，作為辦理分批小額採購憑證，製造表藝科逕洽廠商分批辦理各項小額採購假象，再交由文化局不知情的陳姓女子辦理不實經費核銷，等文化局審核通過報銷，將各項經費分別匯入承攬廠商所指定的金融帳戶後，再由黃姓夫婦提領，與陳姓前科長共同支配使用。

起訴書指出，陳姓前科長、廠商黃姓夫婦涉共同詐取表演文宣設計印刷費、舞台音響租借費計9萬元，另涉浮編記者會攝錄影費3萬2000元、舞台佈景搭設費3萬7000元，合計犯罪所得15萬9000元，認定這起案件與先前已起訴的案件有相關性，應追加起訴。

(中時 )