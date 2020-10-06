受到新冠肺炎疫情影響，今年的瓊斯盃籃球賽被迫停辦，不過，中華籃協依舊邀請了5支SBL球隊以及由年輕小將組成的中華白隊，舉辦molten台灣超級籃球挑戰賽，預計下周二台大體育館開打。

這次molten挑戰賽由6隊進行兩次單循環賽，戰績前二爭奪冠軍獎盃。中華白隊外籍教頭帕克表示，中華白隊已經過兩次集訓，這次挑戰賽就是驗收成果的時候，希望小將們能夠從中吸取到作戰經驗，進而得到顯著成長。

然而這次對於璞園而言卻是最嚴苛的考驗，因為璞園除了要打molten挑戰賽外，還得兵分二路打由新竹攻城獅隊舉辦的P+職籃聯盟熱身賽，因此外界擔憂璞園目前的球員戰力有辦法負荷密集的賽程嗎？

對此璞園董事長辦公室主任陳信安笑容表示，這次純屬挑戰賽與熱身賽性質，所以不急著將人員湊齊，主要目標放在年底開打的P+職籃和SBL，所以會以現有的陣容來應戰。

至於兩隊教練人選問題，陳信安賣起了關子，要大家關注球隊粉絲頁，只要有合適人選就會立刻公布在網路上，請大家拭目以待。

(中時 )