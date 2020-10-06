2020年私立大學校院校長會議今(6)日召開，諸多大學校長提到大學自治嚴重受干預，高教事業受教育部管轄而綁手綁腳，再度呼籲鬆綁。東吳大學校長潘維大表示，既然跨單位、跨部會協調不易，建議高教司與技職司從教育部獨立，比照中選會，由行政院成立高等教育委員會，改變管制管理限制教育的思考模式，並呼籲總統與行政院長正視這項提議。

潘維大提到，高教體系由教育部下轄，相關事務必須經由教育部審核、核准，舉例來說，設立一個系所，從創辦到完成招生，所有流程至少需要耗時3年，行政作業流程曠日廢時，「俗話說唯快不破，我們卻是越慢越好」。

對於呼籲與期盼高教鬆綁的聲浪從未間斷，潘維大說，「可以理解教育部不是不願意做，而是沒辦法做，甚至是面臨很多困難做不了」，像是高教司與技職司諸多業務必須進行跨部會協調，但層級低，其他單位或部會「不把你當回事，永遠是輸的！」

潘維大說，既然如此，整個高教司考模式與觀念亟需徹底改變，建議可將高教司與技職司從教育部獨立出來，參照中選會的模式，由行政院獨立成立高等教育委員會，包含主委、副主委等職務，可由公私立大學校院協進會、產業代表或學者專家推派，負責規劃高教政策規劃與監理，即所有高教政策與法規，必須經過委員會通過才可成立，「有這樣的高度後 很多困境都可以解決」。

潘維大這項說明，也成為本日會議的結論之一，他並呼籲總統與行政院長重視該提議。

在高教政策治理之外，潘維大也提到大學學費調漲受限的問題。「大學低學費政策是台灣特有的種姓制度」，他說，公立大學資源比私大多出許多，學生繳交學雜費卻只有私立大學的一半，公立大學校務經營大多來自於稅收，而進入台大等公立頂大的學生，大多家庭財務能力都不錯；換言之，老百姓的納稅用於高教卻都是補助有錢人子女，如此並不公平。

潘維大說，私立大學資源不及公立大學，卻收到教育部諸多管制，並反問：「我們至少還有法律上鼓勵私人興學不是嗎，但鼓勵在哪裡？」

(旺報 )