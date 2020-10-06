2020年因疫情、美國大選等因素造成全球股市震盪，在市場回檔的大環境中，元大證券推出自行開發的股票「策略交易平台」，提供十多種多方、空方交易策略。透過盤中監控，當股票觸發策略條件時，可即時推播通知，讓投資人不怕再錯過買賣點。在變化莫測的環境裡，提供可避免受人性與情緒影響、做好理性決策的交易工具。

元大證券「策略交易平台」運用人工智慧技術及大數據運算開發，提供六大創新功能，一、直覺式策略圖卡介面，操作動線採用人性化、簡潔化設計，簡單易上手。

二、可選擇專家團隊打造的策略模組，結合基本面和技術面，多空投資一次到位。

三、大數據回測分析，提供策略組合報酬率、獲利因子、勝率、安全性及穩定性的得分雷達，同時提供個股歷史買賣點，作為投資人進出場參考。

四、自訂策略參數調整，針對進場及出場策略可因應個人投資偏好設定，成為專屬投資策略。

五、自動化盤中監控，當股票滿足所設定策略條件時，立即推播通知。

六、所有設定皆同步於電腦版與手機版，滿足投資人跨平台投資的需求。

元大證表示，投資人可在投資先生App及電腦版點金靈、越是贏中使用策略平台，成為專業投資人的得力助手，同時，股市新手也可藉由策略平台把關進出場時機，相關詳情可上元大證券官網查詢。

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