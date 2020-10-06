西藏流亡精神領袖達賴喇嘛曾在八八風災之後訪台，近期他透過視訊表示已答應清華大學教授邀請前往演講，有媒體指稱是台灣的清華大學，對此新竹清華大學澄清並未邀請達賴喇嘛訪校，校園內也無教授與之熟識，研判應是指北京清華大學。

達賴喇嘛日前透過視訊表達，自己與清華大學一名老師交流過，該老師邀請他去清華大學演講，但並非以達賴喇嘛名義，而是以教授的名義、頭銜接受邀請，他也答應了。

此番言論被部分媒體指稱是前往台灣清華大學，但曾有外交身分派駐印度的清華大學印度中心副主任方天賜指出，聽到消息時許多朋友都蠻興奮的，但向校內相關同仁、單位查證後，發現可能是一場烏龍。

方天賜指出，達賴喇嘛在國內有很多信徒，在國際上也有影響力，若有機會來，個人跟相關單位應該都很樂意邀請他來，但考量身分問題，能夠以藏傳佛教領袖身分來台弘法接見信徒，但也別忘記達賴喇嘛也是諾貝爾和平獎得主，若能前來做相關演講，與學生、同仁互動，是個很好的機會。

不過方天賜指出，在情勢考量下，政府邀請達賴喇嘛相對比較謹慎，不只是流亡政府之間的關係，包括北京因素在內都必須通盤考量。達賴喇嘛他非常希望來台灣，但前提是台灣政府跟社會有共識的情況下，甚至他也不排除北京默許的情況下才會來，方天賜認為這是大家會去努力的方向。

針對有媒體指稱達賴喇嘛受清華大學邀請，方天賜看完相關影片後，認為達賴喇嘛在整段影片中並沒有明確提到台灣的清華大學，而僅是清華大學，根據相關資料研判，達賴喇嘛過去確實認識北京清華大學教師，目前得到的訊息來看，應是講北京清華大學的機率會高一點。

(中時 )