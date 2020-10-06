某網拍公司的李姓負責人，去年7月在假釋期間以拍攝廣告名義，迷姦來應徵的姊妹花，逃亡時又以遇到困難為由，進入認識的住戶家中，持改造手槍控制一家四口後，再性侵母女2人得逞，宜蘭地方法院指李男不顧被害人一再哀求，毫無同理心，以強盜等罪判他無期徒刑。

判決書指出，李男因犯加重強制性交未遂等案件，經高院判11年確定，2013年假釋出監，他成立網拍公司，見前來應徵的一對姊妹花頗具姿色，以藥物迷昏2人後性侵得逞。

今年2月警方前往李男住處搜索時，李男趁隙奪門逃逸，逃逸期間，李男以遇到困難為由，進入認識的住戶家中，持槍控制一家四口，性侵母女檔得逞，還拿取9000元後離開。李男為了報復，用假名誘騙姊妹花的姊姊出門，再持槍控制她的行動，並性侵得逞。

李男為逃離警方追緝，挾持被害人故作情侶，被害人面臨生死交關，被迫乖乖配合，極度驚恐的被害人獲釋後，還以家人安全為由，嚇到要警方不要去抓李男，警方3月間循線逮捕李男。

法院指出，多名被害人在審理期間，提及李男犯罪過程心有餘悸，極度悲憤、傷痛，李男不顧被害人一再哀求、勸說，還怪罪他人報案，為了復仇拘禁、挾持、性侵被害人，非使與其社會長期隔離，實不足保障公眾生命安全。

此外，宜蘭地檢署發布新聞稿表示，部分媒體提及警方｢逮捕並移送地檢署偵辦」、｢交保後便落跑拒絕應訊」，與事實不符，被告在員警執行搜捕過程中脫逃，經本署通緝、緝獲到案後，向法院聲請羈押、起訴，並具體求處無期徒刑，本署偵辦過程中未曾諭知被告交保。

(中時 )