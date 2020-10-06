新北市一名40多歲李姓惡狼，成立網拍公司，約出一對模特兒姊妹花，下藥性侵得逞後展開逃亡；逃亡期間竟持槍闖入鄰居家，囚禁男主人、性侵女主人母女，女兒甚至未成年。囚禁鄰居全家20小時後離開，李男竟又騙出小模姊妹花其中一人，再度性侵、虐待24小時。如此惡性重大，宜蘭地院依對未成年人加重強盜強制性交等罪嫌，判李無期徒刑，全案可上訴。

據了解，這名李姓男子是富二代，有性侵前科，與前妻合開網拍公司，對外招攬小模。根據判決書，李男以拍攝「旅遊主題」約出大喬、小喬（皆為化名）這對模特兒姊妹花，到宜蘭民宿住宿。

李男在礦泉水中放入安眠藥物，迷暈姊妹花後性侵得逞；事發後李男展開逃亡，在新北租屋居住，豈料李男竟持槍闖入租屋處附近鄰居家中，挾持男主人、性侵女主人母女，其中女兒還未成年。更誇張的是，離開鄰居家中，李又騙出大喬性侵、凌虐24小時。

檢方調查，李男前後共犯下了5起性侵案件，而他日前也因性侵案而被判刑入獄，未料假釋出獄之後仍不知悔改，犯罪手段也相當惡劣。宜蘭地院法官痛批李男犯罪手段惡劣，毫無同理心，過程不顧被害人哀求，未反省自身，還怪罪他人報案，再為復仇意念，全案審結，依對未成年人加重強盜強制性交等罪嫌，判李無期徒刑，褫奪公權終身，全案可上訴。

(中時新聞網)