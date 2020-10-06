美國總統川普染疫，且昨天還外出由隨扈開車繞行醫院，對於染疫又外出的舉動，中央流行疫情指揮中心莊人祥表示，台灣只要是確診病例，一定要待在醫院直到連續2次採檢陰性才能出院，對於其他國家就不便說明。

而台大醫師李秉穎昨天接受電視媒體專訪時指出，川普病情嚴重，對於他病重但三天內就出院，台灣有沒有這樣的案例？莊人祥表示，目前看來川普還沒到嚴重的狀態，且通常發病後一週，十月七日左右可能會變壞，不過有的人症狀也不明顯，到底川普病情嚴不嚴重？有沒有危險？莊人祥則說，不好評論。

(中時 )