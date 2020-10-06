川普「確診出巡」 莊人祥搖頭：在台灣不行 14:452020/10/06 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普確診又外出，病情是否嚴重？疫情指揮中心發言人莊人祥回應。(圖/截自中時新聞網直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普染疫，且昨天還外出由隨扈開車繞行醫院，對於染疫又外出的舉動，中央流行疫情指揮中心莊人祥表示，台灣只要是確診病例，一定要待在醫院直到連續2次採檢陰性才能出院，對於其他國家就不便說明。 而台大醫師李秉穎昨天接受電視媒體專訪時指出，川普病情嚴重，對於他病重但三天內就出院，台灣有沒有這樣的案例？莊人祥表示，目前看來川普還沒到嚴重的狀態，且通常發病後一週，十月七日左右可能會變壞，不過有的人症狀也不明顯，到底川普病情嚴不嚴重？有沒有危險？莊人祥則說，不好評論。 (中時 ) #境外移入 #確診 #莊人祥 #川普 #指揮中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美股會說話？謝金河曝市場看好川普勝選 08:482020/10/06 財經 專家若認定安全無虞 拜登下週願與川普辯論 06:162020/10/06 國際 新冠確診何止3500萬！WHO透露驚人真實數據了 13:132020/10/06 國際 川普呼籲別怕新冠 「美國隊長」酸爆「你有最好的醫生跟藥別在那裡嘴」 11:442020/10/06 娛樂 川普染疫是「苦肉計」？ 她斷言：這是不可能的 00:222020/10/06 政治 川普最快今出院？歐美股開高 04:102020/10/06 財經要聞 川普確診 7成美國人指他輕忽病毒 04:102020/10/06 國際大事 川普染疫對美國大選衝擊 學者爆「更難判斷勝負」 08:002020/10/06 政治 川普出院美股期貨卻平盤 市場最期待利多仍難產 09:322020/10/06 財經 川普當白老鼠 專家憂過度治療 04:102020/10/06 國際大事 生活熱門新聞 肺已破壞掉！川普新冠炸彈未拆 醫曝明後天是關鍵 - 生活 超神準預言又來？12月超級大災難比新冠更慘 - 生活 亂停別人家騎樓！車主竞說「逛完夜市再來移」 網曝1招反制 - 生活 康軒吹哨者曝光 新北勞檢揭女經理電腦遭無預警封鎖 - 生活 - 中央社 川普染疫旋風出院 宅神大驚：一動作看出他戰力太強 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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